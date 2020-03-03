Сардана Авксентьева встретилась с депутатами гордумы перед сессией

Сегодня, 3 марта, глава города Якутска Сардана Авксентьева провела традиционную встречу с руководством и депутатским корпусом Якутской городской Думы за день до очередной сессии представительного органа. Народные избранники смогли лично задать интересующие их вопросы по повестке предстоящей сессии, а также озвучить проблемы, волнующие их избирателей.

Первый заместитель спикера Гордумы Евдокия Евсикова затронула вопрос земель сельскохозяйственного назначения в селе Хатассы. По ее словам, земельная проблема в пригородах остается актуальной в течение многих лет.

В ответ Сардана Владимировна отметила, что администрацией введена практика приема граждан по земельным, градостроительным и архитектурным вопросам по месту проживания. В частности, в селе Хатассы на прием пришли более 130 человек. Действительно, основным вопросом остается перевод земель сельхозназначения в СОТы, отметила Сардана Авксентьева. «Муниципалитетам запрещено сокращать количество земель сельскохозяйственного назначения. Каким бы большим ни был город, количество земли очень ограничено, тем более пригодной для ведения сельского хозяйства. Поэтому нам необходимо найти баланс», — подчеркнула глава города.

Депутат Николай Васильев поинтересовался дальнейшим благоустройством территории Якутской городской клинической больницы. По его словам, поток посетителей учреждения немалый, и людям будет комфортней, если на территории будет обустроена хорошая дорога.

Сардана Авксентьева проинформировала, что на сегодняшней встрече с первым заместителем председателя правительства Якутии Алексеем Колодезниковым среди других вопросов обсудили вопрос благоустройства городских территорий. «Мы договорились о том, что 15 миллионов рублей по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут направлены в «Службу эксплуатации городского хозяйства» на то, чтобы должным образом благоустроить некоторые территории Якутска. Соответственно, на 15 миллионов рублей будет увеличено финансирование со стороны республики», — сообщила глава города.

Депутат Айаан Васильев озвучил вопрос, который волнует всех родителей и педагогическое сообщество столицы – введение бесплатного питания для школьников 1-4 классов с 1 сентября. Он поинтересовался степенью готовности школьных столовых и состоянии кухонного оборудования. Сардана Владимировна ответила, что в городе прорабатывается идея создания комбината питания школьников.

Как сообщил первый заместитель главы Якутска по экономике и финансам Максим Трофимов, основной задачей для реализации этого проекта является выработка эффективного метода работы предприятия. «Главное требование – повышение качества получаемых продуктов. Сейчас прорабатывается схема работы, постепенно дойдем и до состава оборудования», — добавил первый заместитель главы.

Депутат Андрей Лебедев предложил руководству города рассмотреть возможность создания в частном жилом секторе территориального общественные самоуправления (ТОС). Глава поддержала предложение депутата и отметила, что основным плюсом ТОСов является финансирование на федеральном уровне. Глава добавила, что кроме пригородов в Якутске можно создать ТОС в 203 микрорайоне.

Депутаты задали главе городе и другие вопросы, касающиеся генерального плана города, водоснабжения, уборки снега, ремонта дорог, действующих муниципальных программ.

Заседание 14-й очередной сессии Якутской городской Думы состоится 4 марта.