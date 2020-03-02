В Якутске открывается выставка эротических литографий Пикассо, Матисса и Шиле

С 6 марта по 31 мая 2020 года в Национальном художественном музее РС(Я) состоится выставка «Линия любви», раскрывающая тему эротизма в творчестве великих мастеров XX века – Пабло Пикассо, Анри Матисс, Эгон Шиле из частных коллекций Европы.

«Если бы Господь не создал женской груди, я бы не стал заниматься живописью» О.Ренуар

Эрос – любовь и страсть одновременно, начало, противоположное хаосу. Эротическое начало – первобытное, сокровенное, дающее жизнь. Чем является эротизм в отношении любви? Чем является эротизм в отношении жизни и в отношении смерти?

Анри Матисс, Ковбой, из серии Джаз (Henry Matisse, Jazz) 1947_литография

На выставке «Линия любви» вечную тему раскрывают создатели самых известных откровенных полотен XX века – Пабло Пикассо, Анри Матисс, Эгон Шиле. Работы этих художников редко встречаются в одном собрании, но именно их творчество наиболее глубоко и разносторонне исследует тему.

Пространство эротического искусства очень тонко: откровенное и сокровенное здесь почти неразделимы. Модель открывает тело, художник обнажает душу. Эротические работы – зеркало внутреннего мира мастера, в котором он предстает по-детски открытым.

Анри Матисс. Иллюстрация к книге «Джаз».

Выставка эротического искусства – настоящее исследование. Здесь восхищение красотой и сладостью телесного влечения граничит с ответами на глубинные вопросы, а признание собственной уязвимости – с пониманием своего человеческого (духовного и физического) Величия.

На выставке «Линия любви» представлены около 60 графических произведений из частных коллекций Европы.

Анри Матисс. Голубая обнаженная. Лягушка. Иллюстрация к книге «Джаз».

Возрастное ограничение: 16+

Стоимость билетов для всех категорий граждан: 500 рублей.

Экскурсии по сеансам:

— в 11.00 ч.

— в 13.00 ч.

— в 15.00 ч.

— в 17.00 ч.

— в 19.00 ч. (каждая среда месяца)

Выставка открыта с 6 марта по 31 мая 2020 г. в основном здании музея по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 9, 1 этаж, актовый зал.

Выходные дни: понедельник, вторник.

Режим работы: 10.00-18.00 (касса до 17.30).

По средам режим работы: 12.00 до 20.00 ч. (касса до 19.30).

Подробности о проекте: www.artcenter.su, vk.com/linyalubvi

Справки по тел.: 8 (4112) 33-52-79, 33-52-80 (касса).