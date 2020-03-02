В Якутске открывается выставка эротических литографий Пикассо, Матисса и Шиле
С 6 марта по 31 мая 2020 года в Национальном художественном музее РС(Я) состоится выставка «Линия любви», раскрывающая тему эротизма в творчестве великих мастеров XX века – Пабло Пикассо, Анри Матисс, Эгон Шиле из частных коллекций Европы.
«Если бы Господь не создал женской груди, я бы не стал заниматься живописью» О.Ренуар
Эрос – любовь и страсть одновременно, начало, противоположное хаосу. Эротическое начало – первобытное, сокровенное, дающее жизнь. Чем является эротизм в отношении любви? Чем является эротизм в отношении жизни и в отношении смерти?
На выставке «Линия любви» вечную тему раскрывают создатели самых известных откровенных полотен XX века – Пабло Пикассо, Анри Матисс, Эгон Шиле. Работы этих художников редко встречаются в одном собрании, но именно их творчество наиболее глубоко и разносторонне исследует тему.
Пространство эротического искусства очень тонко: откровенное и сокровенное здесь почти неразделимы. Модель открывает тело, художник обнажает душу. Эротические работы – зеркало внутреннего мира мастера, в котором он предстает по-детски открытым.
Выставка эротического искусства – настоящее исследование. Здесь восхищение красотой и сладостью телесного влечения граничит с ответами на глубинные вопросы, а признание собственной уязвимости – с пониманием своего человеческого (духовного и физического) Величия.
На выставке «Линия любви» представлены около 60 графических произведений из частных коллекций Европы.
Возрастное ограничение: 16+
Стоимость билетов для всех категорий граждан: 500 рублей.
Экскурсии по сеансам:
— в 11.00 ч.
— в 13.00 ч.
— в 15.00 ч.
— в 17.00 ч.
— в 19.00 ч. (каждая среда месяца)
Выставка открыта с 6 марта по 31 мая 2020 г. в основном здании музея по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 9, 1 этаж, актовый зал.
Выходные дни: понедельник, вторник.
Режим работы: 10.00-18.00 (касса до 17.30).
По средам режим работы: 12.00 до 20.00 ч. (касса до 19.30).
Подробности о проекте: www.artcenter.su, vk.com/linyalubvi
Справки по тел.: 8 (4112) 33-52-79, 33-52-80 (касса).
+7 (999) 174-67-82