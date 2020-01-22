Павел Васьковский встретился с юными музыкантами

20 января в рамках мероприятия «Татьянин день» для учащихся и студентов была проведена интересная встреча с известным выпускником, трубачом, лауреатом международных конкурсов, дирижером АУ «Государственная Филармония Республики Саха (Якутия) им. Г.М. Кривошапко» и старшим преподавателем Высшей школы музыки РС(Я) Васьковским Павлом Андреевичем.

Встреча прошла в дружелюбной атмосфере, Павел Андреевич рассказал учащимся и студентам о временах когда он жил в ВШМ РС(Я), вспоминает он все с улыбкой и отзывается о своем студенчестве очень тепло. Детей это очень заинтересовало и они спрашивали Павла Андреевича, про его школьную жизнь и однокурсников, о том как он поступил на учебу в Москву, ответы не заставили себя долго ждать и оказались очень мотивирующими, чем и закончили встречу на высокой ноте.