500 миллионов — «Детям Арктики»

Именно такая сумма заложена в трёхлетнем бюджете — заявил на 534 заседании, отвечая на вопрос сенатора РФ Александра Акимова, министр финансов РФ Антон Силуанов.

— Социально-экономическое развитие Арктических регионов — это приоритет государственной политики. — начал диалог Александр Акимов. — У меня есть вопрос по источникам финансирования программы социально-экономического развития арктических регионов РФ, поскольку они не до конца ещё определены. И второй вопрос — по реализации программы «Дети Арктики» — спасибо, что вы её поддержали. Эта инициатива здесь, в Совете Федерации, была поддержана Валентиной Ивановной, но по источникам тоже не до конца понятно, финансирование должны были увеличить.

Антон Силуанов ответил сенатору:

— По «Детям Арктики» мы определились: 500 миллионов рублей учтено, и в трёхлетнем бюджете эти деньги поставлены.

Что касается источников финансирования Арктической зоны. Мы с профильным ведомством тоже уже договорились о том, что все налоговые поступления, которые поступят в федеральный бюджет с территорий Арктических зон, будут возвращаться на финансирование программы. Этот принцип заложен и даже выше: там предусмотрено больше миллиарда, хотя поступления ниже этой величины. Тем не менее, источники определены. У нас есть наказ: помогать регионам Дальнего Востока. И дополнительные ресурсы тоже поставлены. Посмотрим, как будут осваиваться эти обязательства. Если будет возможность, то, по предложению профильного ведомства, вместе с вами рассмотрим возможность перераспределить часть этих ресурсов на решение задач арктических регионов.

Поблагодарив министра финансов за ответ, Валентина Матвиенко уточнила, по чьей инициативе вопрос программы «Дети Арктики» был доведён до логического финала:

— Александр Константинович! По «Детям Арктики» — это, прежде всего, была ваша инициатива и сенаторов Арктических регионов. И это очень правильная инициатива, поэтому мы её поддержали, а Антону Германовичу отдельное спасибо за то, что он нашёл средства. Всё-таки 500 миллионов — это хорошая сумма для того, чтобы с участием регионов организовать отдых. Действительно, детей нужно вывезти на солнце, нужно их вывозить к морю — чтобы они были здоровы. Так что это была ваша инициатива — спасибо!