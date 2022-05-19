500 кг огурцов вырастили осужденные

В исправительных учреждениях выращивают огурцы.

В исправительных колониях № 1 и № 6, колонии-поселении № 2 осуществлена посадка рассады. В исправительной колонии № 7 уже собрано около 500 килограммов огурцов. Свежие овощи поступили в столовые учреждений, что позволит разнообразить питание осужденных и обеспечить организм витаминами.

В УФСИН активно развивается тепличное хозяйство. Осуществлена посадка рассады в исправительных колониях № 1 и № 6, колонии-поселении № 2.

В исправительной колонии № 7 в утепленной теплице уже собран долгожданный урожай – около 500 килограммов огурцов, что на 150 килограммов больше, чем в прошлом году. Это стало возможным благодаря накоплению опыта в обеспечении микроклимата и уходе за растениями.

Свежие овощи поступили в столовые учреждений, что позволит разнообразить питание осужденных и обеспечить организм витаминами.

Всего планируется вырастить свыше 6 тонн огурцов таких сортов, как «Зозуля», «Стелла», «Буян», «Апрельский» и других.

В летний период огурцы также будут реализовываться для населения региона, в том числе на продовольственных ярмарках.

Трудоустройство осужденных в теплицах способствует созданию дополнительных рабочих мест, в первую очередь, для тех, кто имеет финансовые обязательства по искам и алиментам, и привитию трудовых навыков.