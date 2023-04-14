50 якутских квадроциклов по спецзаказу для СВО

Компания «ЯКТ Сокол» изготовит 50 квадроциклов, которые отправят в зону специальной военной операции. Решение о размещении спецзаказа принял глава Якутии Айсен Николаев.

«Глава республики во время недавней поездки в зону СВО передал первую партию из четырёх квадроциклов добровольцам из отряда «Боотур». Сейчас техника проходит испытания в боевых условиях, и те отзывы, которые мы получаем, показывают, что машина демонстрирует отличные возможности в плане проходимости, скорости, манёвренности. В связи с этим главой Якутии принято решение о размещении спецзаказа на 50 таких машин для боевой работы», — сообщил постоянный представитель Якутии при президенте России, руководитель Единого координационного центра республики Андрей Федотов.

Отметим, что во время последней рабочей поездки в Якутию заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил нарастить поставки квадроциклов якутской компании в зону СВО.