Судебная хроника
50 тысяч рублей — компенсация за укус бездомной собаки
По иску прокуратуры г. Удачного с администрации МО «Поселок Айхал» взыскана сумма морального вреда, причиненного ребенку в результате нападения безнадзорной собаки
Прокуратура г. Удачного провела проверку по фактам нападения на граждан безнадзорных животных, а также соблюдения органом местного самоуправления законодательства об ответственном обращении с животными без владельцев.
Установлено, что ненадлежащее исполнение установленных требований закона привело к тому, что от укуса безнадзорной собаки пострадал ребенок.
Прокуратурой города в защиту прав ребенка к администрации муниципального образования «Поселок Айхал» в суд направлено исковое заявление о компенсации морального вреда, причинённого нападением безнадзорной собаки.
Требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме, с ответчика в пользу несовершеннолетнего взыскана компенсация морального вреда в сумме 50 тыс. рублей.
Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.
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