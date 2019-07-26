50-летний мужчина совершил преступление

В ОМВД России по Сунтарскому району Якутии обратилась женщина с заявлением о краже велосипеда. Женщина пояснила, что оставила свой двухколёсный транспорт в коридоре жилого дома по улице Советская.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался безработный 50-летний мужчина, ранее судимый за аналогичное преступление.

Установлено, что подозреваемый возвращался домой в ночное время. Проходя мимо дома потерпевшей, он увидел стоящий возле подъезда велосипед и решил его похитить путем свободного доступа.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Уважаемые владельцы велосипедов! Единственный гарантированный способ избежать кражи – не оставлять велосипед без присмотра. На ночь заносите велосипед к себе домой, не оставляйте во дворе или подъезде, где его легко могут похитить злоумышленники.

Обязательно пристегивайте велосипед, даже если оставляете его на одну минуту, но помните, что дешевые и тонкие тросы легко перекусываются. Примыкайте велосипед за колесо и раму, если трос позволяет, за оба колеса и раму. Неплохим дополнением к тросу будет велосипедная сигнализация. Желательно оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения, если они есть. Берегите своё имущество!