50-градусные морозы пришли в Якутию

По данным Якутского УГМС, в Момском, Верхянском и Оймяконском районах Якутии температура воздуха опустилась до -51 градуса, передает ЯСИА.

По состоянию на 7 декабря в Батагае -45, Усть-Моме -46, Верхоянске -49, Оймяконе -50, Усть-Нере -51 градусов.

Согласно прогнозу Якутского УГМС, средняя месячная температура воздуха в большинстве улусов Якутии составляет –35,-41 градусов. Самые низкие температуры –42,-46 градусов отмечаются в улусах Верхоянья и Оймяконья.

Из опасных явлений в декабре наблюдаются низкие температуры, сильные ветры, метели и туманы.

В целом средняя месячная температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше нормы. На севере, северных и северо-западных районах на 3 градуса выше нормы. Местами в восточных, юго-восточных и крайних северо-восточных районах около нормы.

Месячное количество осадков ожидается около нормы. В северо-восточных районах и на севере центральных и восточных районов меньше нормы. А также на побережье северных и северо-западных районов — больше нормы.