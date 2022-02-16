5 якутских бизнес-проектов на сайте «Бумстартер»

Главная проблема для любого проекта, будь то в сфере ИТ-технологий, искусства или общепита – найти первоначальный стартовый капитал. Но если идея достаточно необычна, и вы уверены, что людям проект обязательно понравится, можно попробовать собрать деньги на него заранее среди потенциальных клиентов. Примерно так и работает краудфандинг.

Деньги собирают на специальных сервисах. Крупнейший англоязычный портал — «Кикстартер». В России популярны порталы «Бумстартер» и «Планета».

Чтобы открыть сбор, создают проект — страницу на сервисе, где подробно описывают идею и финансовую модель и предлагают варианты вознаграждений за инвестиции. Например, производитель конфет может пообещать своим спонсорам наборы сладкого за 500 рублей или устроить экскурсию на производство за 10000 рублей. Количество вариантов и суммы ничем не ограничены.

В ноябре 2021 года Фонд развития инноваций Якутии совместно с платформой «Бумстартер» провёл конкурс краудфандинговых проектов. Победители получили возможность получить абсолютно бесплатную упаковку и продвижение своих проектов на «Бумстартере». После обучения и помощи в «упаковке» проектов победители конкурса начали публиковать свои проекты на сайте «Бумстартер». Любой желающий может зайти и поддержать понравившийся проект, получив за это вознаграждение.

ЗАЩИТА ОБУВИ

Владимир Ляпин собирает на дождеходы – необычные защитные чехлы для обуви. Они легко надеваются, компактно сворачиваются для хранения и стильно выглядят. Незаменимая вещь для Якутска в течение трёх сезонов!

«Выбирали производителя по соотношению цена/качество, постарались представить максимально высокое качество. Очень полезная вещь, которая защитит обувь от грязи, песка, воды».

Ссылка на проект https://boomstarter.ru/projects/1076035/rezinovye_chehly_dlya_obuvi

УЧИМ АНГЛИЙСКИЙ

У Туяры Бехтюевой проект «Книга для детей «Научимся читать по-английски». Опытная преподавательница уверена, что при следовании её методу дети смогут читать на английском уже через два месяца. Ученики Туяры изучают язык именно по её авторскому методу.

«Книга идеальна для детей 4-10 лет. Она печатается в твёрдой обложке, на плотных листах, не порвется и не испортится. Вы можете позаниматься по ней и передать дальше «по наследству» или друзьям. Первый тираж книги выпустили в ноябре прошлого года как раз благодаря сбору на Boomstarter, и они уже используются и в школах, и репетиторских центрах. Сами дети отметили, что она интересная и совсем не скучная, как их учебники. Со своей стороны, хочу от души поблагодарить своих первых спонсоров, их поддержка бесценна!».

Ссылка на проект https://boomstarter.ru/projects/startykt/kniga_dlya_detey_nauchimsya_chitat_po-angliyski

ЭКО-СУМКИ

Туйара Мордосова запустила проект «Эко-сумка GreenWings». Стильные сумки помогают решить одну из важнейших экологических проблем – сократить количество одноразового пластика. Сумки GreenWings сделаны из водоотталкивающей ткани.

«У нас в семье двое детей, сейчас сижу по уходу за младшим. И поневоле думаешь, а в каком мире будем жить мы и наши дети? Хотелось бы верить, что он будет лучше. Экологические проблемы актуальны для всей планеты, и их решение возможно только при участии всего человечества. И я придумала оригинальные эко-сумки, которые заменят большой объём одноразовых пластиковых пакетов. Раньше в грантах, конкурсах не участвовала, так как работала в госучреждении и над такими проектами не задумывалась. Участие в «Бумстартере» – интересный опыт. Если сбор получится, деньги направим на закупку тканей, упаковки, бирок и лейблов».

Ссылка на проект https://boomstarter.ru/projects/1075768/195060

РАСШИРЯЕМ ИТ-ШКОЛУ

Артём Яковлев, профессиональный 3D-художник, основатель школы компьютерной графики «itСтарт», планирует на собранные деньги расширить возможности школы. Среди целей сбора – закупка мощных компьютеров, подписка на платные графические программы, открытие второго класса.

«Много работал в больших международных компаниях: GameForest, GameInsight, Playrix, Mail.ru, Skywaylab, MyTona. Идея собственной IT-школы для меня была несбыточной мечтой. Я грезил о ней много лет, но все не решался начать. Мне всегда казалось, что только передав свой 16-летний опыт изучения 3D-графики, я почувствую себя по-настоящему счастливым человеком. Ведь у человека всего два по-настоящему ценных ресурса — время и знания. В январе 2021 года я решился, и школа открылась в онлайн-формате. Настоящий кайф — услышать положительную обратную связь от учеников и их родителей. Я понял, что это действительно мое призвание. Когда количество запросов на очное обучение стало больше, чем на онлайновое, я задумался об открытии компьютерного класса. Мне хватило денег на 7 учебных мест. Таким образом, в сентябре мы обучили 90 человек – как детей, так и взрослых. После открытия нового класса мы увеличим количество учащихся в два раза. Улучшится учебная программа, появятся новые направления в изучении программ. Выпускники смогут определиться с будущей профессией и поднять качество образования в IT-индустрии Якутии».

Ссылка на проектhttps://boomstarter.ru/projects/itstart/itstart_shkola_kompyuternoy_grafiki

ГОВОРИМ ПО-ЯКУТСКИ

Лилия Газизова вместе с мужем Ньургуном ищут финансирование на разработку приложения по изучению якутского языка «Сахалыы». Язык планируется изучать по специальной игровой методике с системой бонусов и рейтингов. Приложение будет бесплатным.

«Согласно исследованию «Форсайт Якутия 2050», уровень владения якутским языком в каждом новом поколении снижается на 10%. Отсутствует языковая среда у подрастающего поколения: в школах и в семье преобладает общение на русском языке. Общеобразовательные программы все реже включают предметы родного языка. Отсутствует доступная простая методика изучения языка. Нет единого вектора сохранения языка у научного сообщества

Мы хотим сделать современное интерактивное приложение по изучению якутского языка, чтобы каждый мог иметь в своём телефоне не просто «учителя», но и достояние народа, частичку культуры Саха.

Над наполнением приложения работает целая профессиональная команда под руководством Отличника образования РС (Я), автора учебных пособий по якутскому языку, учителя якутского языка и литературы Марианны Макаровны Фёдоровой. Составлена структура и наполнение 90 уроков первого раздела приложения, готово оформление приложения, анимированный персонаж, составлена общая смета проекта, техзадание для разработчиков и план продвижения и развития проекта».

Ссылка на проект https://boomstarter.ru/projects/1079001/prilozhenie_po_izucheniyu_yakutskogo_yazyka_sahalyy?play=1