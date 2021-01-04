5 выплат на детей, которые изменились в 2021 году

С 1 января в 2021 года выплаты и пособия на детей претерпят ряд изменений — это касается как их размеров, так и способов оформления, пишет «Парламентская газета».

Каждой семье, в которой есть дети до восьми лет полагается новогодняя выплата в сумме 5 тысяч рублей. Пенфонд автоматически перечисляет эти деньги на счёт, указанный заявителем на сайте госуслуг. Деньги эти можно использовать для любых целей. Малообеспеченным семьям с детьми от трёх до семи лет продолжатся ежемесячные выплаты. Эта выплата установлена с 1 июля 2020 года на один год. Её размер ранее составлял 50 % от регионального прожиточного минимума на ребёнка. А с 1 января 2021 года пособие увеличится вдвое.

Ежемесячная выплата на первого и второго ребенка с 2020 года полагается до трех лет, раньше платили до полутора. Пособие назначают на один год, ежегодно нужно повторно подавать заявление, чтобы продлить выплату, при условии что среднедушевой доход по-прежнему низок.

Материнский капитал в 2021 году проиндексируют, он вырастет на 3,7%. Оформить маткапитал и распорядиться его средствами можно будет быстрее. Сертификат мамам выдадут в течение пяти рабочих дней, а на рассмотрение заявки о распоряжении средствами отводится не больше десяти рабочих дней.

С 1 января 2021 года сумма вырастет декретное пособие в связи утверждением нового МРОТ. Оплату больничных и декретных станут рассчитывать по новым правилам. Изменится и минимальный размер пособия.

С 1 января 2021 увеличивается максимальный размер пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет — он будет равен 29.600, 48 рубля (вместо 27.984,66 рубля). Отметим, что в 2021 году пособия по беременности и родам и по уходу за ребёнком работодатели вправе перечислять только на карты «Мир».