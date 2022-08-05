5 вертолетов Ми-8 тушат отдаленные пожары в Усть-Майском районе

В Усть-Майском районе, где сегодня складывается наиболее сложная пожароопасная обстановка, в тушении лесных пожаров задействовано 5 вертолетов. Об этом сообщил руководитель республиканской Авиалесоохраны Владимир Леонов на заседании республиканской КЧС. Из 5 воздушных судов 2 вертолета Ми-8 особой модификации получены федеральной Авиалесоохраной от Казанского вертолетного завода. Воздушные суда оснащены дополнительными топливными баками и за этот счет имеют увеличенную дальность полета, что является актуальным при тушении пожаров именно в Усть-Майском районе.

Все лесные пожары там действуют на отдаленных территориях, куда можно добраться только по воздуху. Учитывая дальность пожаров, сегодня в тушении пожаров в Усть-Майском районе задействованы значительные силы Авиалесоохраны, в том числе из федерального резерва. Так, 50 человек прибыли с Бурятии, 59 — Приморья, 47 — Хабаровского края, 35 — Забайкальского края. Дополнительно туда сегодня приехали 30 человек из Бурятии и 40 человек с Читинской авиабазы. Таким образом, в Усть-Майском районе сегодня работает 261 сотрудник федеральной Аваилесоохраны. Всего в тушении пожаров в этом районе задействовано 443 человека. Также при улучшении видимости тушить пожары в районе будут самолеты Бе-200 ЧС.

Всего на вечер 5 августа в республике действуют 63 лесных пожара на площади 251 313 га. Из них 16 — в Усть-Майском районе. Также много пожаров в Алданском районе — 20 очагов. Но в отличие от Усть-Майского района, большинство пожаров там не дают прироста, действует лишь один крупный пожар.