5 тысяч якутян могут остаться без света

Внушительные долги населения за потребленную электроэнергию вынуждают энергетиков принимать ответные меры. На декабрь 2021 запланированы массовые ограничения неплательщиков от энергоснабжения силами контролеров ПАО «ДЭК» «Якутскэнергосбыт» и сетевых организаций.

Энергетики предупреждают о наличии долга заранее – только за ноябрь частным клиентам компании были направлены 6 тысяч уведомлений на сумму около 50 миллионов рублей с просьбой об оплате. Большинство потребителей закрывают долги после таких напоминаний. Те, кто игнорирует их, попадают в списки на ограничение ресурсов.

Только в столице республики планируются отключения от благ цивилизации почти для 3000 должников. Второе место по количеству неплательщиков занимает г. Мирный – здесь запланированы отключения для 500 граждан. Всего же по республике ограничения коснутся более чем 5000 адресов недобросовестных потребителей.

Чтобы не остаться без света в предновогодние дни, компания рекомендует жителям республики не затягивать с оплатой потребленных коммунальных услуг. Узнать сумму задолженности можно по телефону Контакт-центра 8-800100-22-05 или в Личном кабинете на сайте ПАО «ДЭК» https://www.dvec.ru/yakutiya/private_clients/cabinet/