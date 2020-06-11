5 стадий принятия и 9 идей, как сохранить себя

Пандемия «коронавируса» ввергло нас не только панике, но и к постоянному стрессу. Каждый день мы думаем, когда же всё это закончится. Это нормально – испытывать грусть, стресс, растерянность, страх или злость во время такого кризиса. Сегодня мы вам расскажем, как люди приняли факт существующей ситуации и поделится с вами как можно не потерять самообладание.

Как пример, берём простую, понятную схему – это проект Элизабет Кюблер-Росс: метод поддержки и консультирования при личной травме, горе и скорби. Она состоит из 5 этапов: отрицание, злоба, торг, депрессия, принятие.

1. ОТРИЦАНИЕ

«Этот вирус совсем неопасен». Знакомо? Есть люди, которые отрицают существование «вируса». Однако это не отрицание его опасности, а отрицание полезности самого карантина. Есть люди, которые готовые ходить в гости и жарить шашлыки. У всех психика так устроена, если у человека в принципе уровень тревоги низкий, то уровень равнодушия – высокий.

2. ЗЛОСТЬ

После первой стадии отрицания возникает Злость. Массово. Особенно остро мы ее ощутили после объявления о продлении карантина. Происходит эмоциональный срыв, и мы начинаем думать, на кого или на что нужно его выместить?

3. ТОРГ

На этом этапе у нас вырабатывается «план спасения». И вместо тревоги, появляется «надежда». Мы начинаем думать, что «этот вирус, ничто иное как просто новый вид гриппа». Ведь найдя проблему, человеку свойственно искать способы ее решения. Иногда будет возникать страх. И этот страх надо преодолеть.

4. ДЕПРЕССИЯ

После третьей стадии у людей появляется стресс и депрессия. Конечно, она проявляется в разной степени и по-разному. Люди пишут, что уже через месяц самоизоляции они чувствуют смертельную усталость («мы сегодня еле живые») и им крайне тяжело сохранять спокойствие.

5. ПРИНЯТИЕ

В конце у вас снизятся все волнительные эмоции и переживания. Мы успокоимся и смиримся с этой ситуацией. По истечении времени придет осознание того, что сейчас мы все живем именно таким образом.

Но возникает вопрос, что делать в этой ситуации. Для этого психологи выработали 9 рекомендаций, как сохранить контроль над эмоциями:

1. Сохраните привычные вам бытовые «ритуалы» (убирайтесь дома, готовьте, мойте посуду и т.д.). Оно понизит тревогу и стресс, а, значит, поможет адаптироваться.

2. Занимайтесь продуктивной работой. Каждый день постарайтесь делать небольшие упражнения, требующее напряжения тела и разума. На первых этапах проблем с этим не будет, но вот на стадии депрессии это не позволит ей закрепиться.

3. Занимайтесь привычными для вас «делами», например, почитать книгу (что не исключает того, что вы можете пробовать и новое), посмотреть фильм и т.д.

4. Относитесь к себе с пониманием и проявляйте терпимость. Прислушайтесь к себе – обязательно. Само-понимание, само-поддержка, само-ободрение.

5. Не забудьте про чувство юмора. В данном контексте вам кажется, что «веселиться в ситуации, когда другие болеют и умирают» – неэтично. Однако юмор следует рассматривать как помогающую практику, чтобы сохранить свое психологическое здоровье, а не как этическую норму.

6. Старайтесь делиться со своими родными о своем состоянии. Так со временем уйдет ваша тревога.

7. Не вымещайте свою злость на близких людей, это плохо повлияет на «погоду в доме» (из которого ни вы, ни ваши родные не смогут выйти) и может нанести урон взаимоотношениям между вами.

8. Не надо пытаться справиться с депрессией через алкоголь, а также иными деструктивными способами: такая практика как курение, объедание, чрезмерное пребывание в социальных сетях, ссоры с родными и т.д. Так как у вас есть риск выйти из изоляции в истощенном состоянии.

Главное сохранять спокойствие и не терять «духа». Берегите себя, применяйте здоровые способы справляться с депрессией. И помните, что все это обязательно закончится. Мы обратно вернемся к «нормальному» руслу жизни.