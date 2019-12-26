«5 шагов к Новому году»: праздник для детей коррекционной школы №4

В Якутске продолжается предновогодняя благотворительная акция сотрудников Окружной администрации в городских социальных учреждениях. Заместитель главы по социальным вопросам Наталья Степанова и сотрудники структурных подразделений при помощи студентов ГПБОУ «Якутский колледж культуры и искусств» подарили детям яркое представление «Деревня смурфов».

Детей поздравили Дед Мороз и Снегурочка, закружил праздничный хоровод и танцы вокруг нарядной елки. Каждый маленький гость получил сладкий новогодний подарок от Окружной администрации города Якутска. Всего мероприятие посетило 50 детей.

«По инициативе главы города Сарданы Авксентьевой, с прошлого года мы организовываем новогодний праздник для наших детей, которые не так часто видят и ощущают всеобщее внимание. В этом году мы поздравляем учащихся специальной (коррекционной) школы №4. Огромное спасибо студентам колледжа культуры и моим коллегам из социального блока администрации, которые помогли организовать такой замечательный праздник», — поблагодарила Наталья Степанова.

«Елку сегодня посетили наши дети — участники и победители школьных мероприятий, городских и республиканских олимпиад. Дети и родители очень довольны», — поделилась впечатлениями от мероприятия учитель школы №4 Матрена Князева

«Моему ребенку очень понравился праздник, он очень ждал Деда Мороза- это самая главная ассоциация с Новым годом», — рассказала мама ученика 5 «А» класса школы №4 Жанна Усачева.

Первый шаг нынешней благотворительной акции «Пять шагов к Новому году» состоялся 20 декабря в адаптивной школе-интернате №28 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Вторая акция прошла 25 декабря в здании Детской школы искусств №2 для учащихся МОКУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида №4» и их родителей.