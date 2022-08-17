5 причин оформить карту жителя Якутии

В Якутии продолжается оформление многофункциональной платёжной Карты жителя республики. Предлагаем ознакомиться с ТОП-5 причин оформить карту «Моя Якутия».

1. Бесплатное обслуживание карты на весь период действия, включая её выпуск. Карта будет готова в течение 1-3 рабочих дней.

2. Повышенный лимит мгновенных денежных переводов через СБП:

Переводы без комиссии в другие банки РФ до 200 000 рублей в месяц, далее комиссия составит 0,5% от суммы.

3. Льготы без документов:

Карта жителя именная и позволяет идентифицировать, относится ли гражданин к той или иной льготной категории. От этого зависит наличие цифровых сервисов, которые позволяют держателю получать социальные услуги без предъявления документов о своем льготном статусе.

4. Выгодная оплата поездок в автобусах:

Карту жителя «Моя Якутия» можно использовать как транспортную карту или социальный проездной в общественном транспорте. Для членов многодетных семей действует сниженный тариф, как по карте «Спутник».

5. Скидки и кешбэк:

По Карте жителя Якутии со всех покупок возвращается кешбэк один процент, максимальный лимит возврата денег начинается с 500 рублей/месяц на тарифе «Базовый» и далее увеличивается до 20 000 рублей/месяц. Также на карте имеется второй тип кешбэка – по республиканской системе лояльности «СВОИ» и программе «Привет, Мир» российской платежной системы «Мир».

Председатель Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Николай Долгунов: «Проект «Карта жителя Якутии» демонстрирует высокую востребованность среди жителей нашей республики. Об этом говорят, прежде всего, цифры: за год банк выдал около 60 тысяч карт, в проекте участвуют почти тысяча компаний, среди которых магазины, аптеки, кафе, учреждения культуры и спорта, которые предлагают скидки и кешбэк в рублях. Проект продолжает расти, в ближайшей перспективе по поручению премьер-министра Якутии Андрея Тарасенко появятся новые социальные сервисы. Мы постараемся, чтобы проект становился выгоднее и полезнее каждому жителю республики».

Как оформить Карту жителя Якутии

Социальную карту жителя Якутии можно оформить:

— онлайн – подать заявление через портал https://card.sakha.gov.ru/ или на сайте АЭБ https://albank.ru/ru/cards/ecs-card/;

— в офисах Алмазэргиэнбанка;

— через мобильное приложение «АЭБ Онлайн», если у вас уже есть любая карта банка.

Потребуются паспорт, СНИЛС, личное фото.

Бесплатный контакт-центр банка: 8-800-100-34-22.