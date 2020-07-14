5 месяцев самоизоляции: как якутские пенсионеры переносят ограничения?

С 18 марта ввели режим самоизоляции. С июля сняли большинство введенных ограничений, но для поколения старшего возраста самоизоляция продолжается. Мы узнали мнения пенсионеров о продлении самоизоляции, а также спросили чем занимались и занимаются в это время.

Фотография предоставлена Екатериной Савельевной

Екатерина Савельевна:

“Продление самоизоляции для пенсионеров, конечно, одобряю, наверное, как пенсионер — медик, проработавший более 40 лет, но в то же время лично меня угнетает, как человека в движении. Стараюсь соблюдать санитарно — гигиенические требования. Время свое провожу с пользой и для домочадцев, и для себя. Вяжу, вышиваю, много читаю. Иногда езжу на рыбалку отдохнуть от домашних дел.”

Мария Иннокентьевна:

“Я человек домашний, по театрам и на концерты хожу редко, больше посещаю презентации, поэтому сильно не пострадала от того, что отменили массовые мероприятия. Зато по телевидению во время самоизоляции смотрела и смотрю концерты наших эстрадных певцов, якутские фильмы, которые пропустила ввиду занятости. Этим и восполнила свои духовные потребности. Новости и вести по телевизору не пропускаю, как никогда стала уделять больше времени событиям не только по республике, но и по всему миру. Также нынче посадила огород и цветы на дачном участке.”

Любовь Семёновна:

“Для каждого человека самоизоляция переносится по разному. В зависимости где живет, с кем живет, какой характер у человека, от самозанятости тоже зависит. Мне лично легко переносится, так как летом живу в частном доме, рядом живут дети, внуки. Для пенсионера самоизоляция или прежняя жизнь большой разницы не имеет. Разных занятий и до изоляции было много. Занимаюсь бисером, вязанием, немного огородом, присматриваю за внуками, смотрю сериалы, много стряпаю. Живу обычной жизнью.”