5 мая — Международный день акушерки

Вы помните имена акушерок, которые принимали у вас роды? Я помню. Рожала я в Покровске, Володю приняла добрая, улыбчивая акушерка Надежда Константиновна, медсестры называли ее Крупской (очевидно, из-за имени-отчества), а Кешу – строгая красавица Маргарита Александровна. Это были совершенно разные по характеру женщины, но обе хорошие акушерки, уважаемые в районе.

Ежегодно 5 мая акушерки отмечают свой профессиональный праздник. Акушерство – древнейшая профессия, они трудились в поте лица еще задолго до того, как появился первый врач, и почти во всех культурах их труд считался сопряженным с магией, колдовством. Мы и сегодня воспринимаем рождение ребенка как чудо.

4 мая со съемочной группой информационного канала Якутия 24 мы были в святая святых – отделениях Перинатального центра Якутской республиканской клинической больницы, чтобы показать, как работают представители этой особой области медицины.

— В родовом отделении Перинатального центра двадцать четыре акушерки, — рассказала мне старшая акушерка родового отделения Оксана КИРИЧУК, — в их профессиональные обязанности входит наблюдение за беременными, роженицами и родильницами (роженица – это женщина в родах, родильница – она же после родов. З.И.), оказание медицинской помощи в родах и послеродовом периоде.

— Да, работа у вас особая, Оксана Ивановна…

— Вместе с роженицей акушерка проходит через боль и страдание к счастливому материнству. Каждый случай не похож на другой, да и женщины разные, поэтому у каждой акушерки есть свой психологический подход к женщине в родах, ведь от этого зависит ее настрой в этот значимый момент ее жизни. В нашей работе часто бывают экстренные случаи, когда каждый на своем месте должен оперативно сделать все необходимые манипуляции для сохранения жизни и здоровья женщины и ребенка. Терять время нам никак нельзя.

— Как Вы оцениваете свой коллектив?

— Коллектив у нас сплоченный, работаем мы слаженно, у акушерок очень теплое отношение к женщинам. Большинство наших акушерок опытные, со стажем более пятнадцати лет, но есть и молодые акушерки, и, судя по тому, с каким удовольствием они работают, можно с уверенностью сказать, что их трудовой стаж в нашем коллективе будет тоже длительным.

Родовое отделение – сердце Перинатального центра. Работающих здесь акушерок считают профессиональной «элитой», поскольку от ее профессионализма и своевременных действий зависит, насколько благополучно завершится процесс. Случайных людей здесь, похоже, нет, акушерки понимают, что они в ответе сразу за две жизни – мамы и ее ребенка. «Права на ошибку у нас нет, — говорят они.

— А бывает так, что от вас уходят?

— Случается, что уходят, но очень редко. В последний раз акушерка уволилась в связи с переездом в другой город.

В Перинатальном центре царит своя, особенная атмосфера и уйти отсюда, по признанию многих акушерок, просто невозможно. Это атмосфера новой жизни, абсолютно чистой энергетики, невероятного счастья, которое достается высокой ценой.

К нашему разговору со старшей присоединяется акушерка родового отделения Анна ИВАНОВА, и я прошу ее рассказать о себе.

— Сколько Вам лет, Анна Семеновна? Что Вы можете сказать о своей работе?

— Мне тридцать восемь лет. Работаю акушеркой родового отделения с 2008 года. Роды принимать для меня – это всегда радость. Без любви к профессии здесь работать невозможно. Какой бы у нас ни был опыт, стаж, каждый раз, когда рождается ребёнок, мы все очень радуемся. Нашу работу никак не назовешь рутиной, потому что это каждый раз новые лица, новые ситуации, с которыми надо справляться. Мы всегда с волнением воспринимаем каждое новое рождение, каждый громкий плач, они всегда радуют. Роды не бывают простыми, всегда есть какое-то напряжение, определённый стресс. Но когда рождается ребёнок — это всегда свет и взрыв радости.

— Сколько родов Вы приняли? Когда это случилось в первый раз?

— После тысячи принятых родов я уже перестала считать. В год бывает четыреста–пятьсот родов, в которых я участвую. Для нас не важно, какие это роды, тысячные или вторые, главное, чтобы они прошли успешно. Приятно, когда наши пациенты к нам возвращаются за вторым, третьим, пятым ребёнком. Первые роды я увидела, будучи ещё студенткой колледжа. Это не было страшно, не было ощущения, что это что-то не очень красивое: кровь, муки женщины. К сожалению, есть моменты, которые далеко не всегда зависят от нас, разные ситуации, с разными болезнями женщины поступают.

Всего в отделениях Перинатального центра клинической больницы работает восемьдесят пять акушерок. Познакомлю вас с еще одной из них, тоже Анной. Ветеран службы, ветеран послеродового отделения, Анна Николаевна ВИНОКУРОВА акушеркой в общей сложности работает сорок с лишним лет, только в республиканской клинической больнице – уже четверть века.

— Анна Николаевна – акушерка старой закалки, — пишет старшая акушерка послеродового отделения Мария ДЬЯЧКОВСКАЯ, — с большим опытом, честная и работящая, она всегда пунктуальна, на работу приходит очень рано и всегда с хорошим настроением. Анна Николаевна очень приветлива с мамочками и многому учит тех, кто рожает впервые молодых мам. И с молодыми акушерками делится опытом, очень доступно и терпеливо объясняет, как правильно делать те или иные манипуляции, процедуры, постоянно помогает им. Наставник она от бога.

Говорят, акушерки, не стареют. И это, наверное, правда, видимо, сказывается то, что каждый день держат в руках новую жизнь. Вот и Анна ВИНОКУРОВА так легко двигается, с таким удовольствием общается, так открыто улыбается, что о возрасте ее просто не вспоминаешь.

— Где Вы учились, Анна Николаевна? Расскажите о своем трудовом пути.

— Окончила я Якутское медицинское училище имени Серго Орджоникидзе, поступила в 1975-ом, закончила в 1978-ом, — вспоминает Анна Николаевна, и была направлена в Абыйский район Якутской АССР. Главный врач Центральной районной больницы Александра Константиновна ЧИРКОВА направила меня в Дружинскую участковую больницу, где проработала я полтора года, затем меня перевели в ЦРБ в поселок Белая Гора. Там в родильном отделении я проработала восемнадцать с половиной лет, а потом в 1996 году переехала в Якутск и по сей день работаю акушеркой здесь, в Перинатальном центре, в послеродовом отделении.

— Восемнадцать с половиной лет?! А ведь работа акушерки на селе требует особой ответственности и квалификации…

— Да, работа у акушерки очень ответственная, поэтому акушерке надо быть грамотной, оперативной, честной. В медицине вообще должны работать люди с доброй и открытой душой. Я так считаю.

— Вы помните «свои» первые роды?

— В 1978 году, в первый год самостоятельной работы я одна принимала роды. В участковой больнице, куда я попала, врача акушера-гинеколога не было. К моему счастью, женщина была уже рожавшая, опытная, и роды прошли без затруднений, родился мальчик весом 3750 грамм и ростом 54 сантиметра. Помню, очень долго отделялся послед, переволновалась я тогда, конечно.

— Тяжело работалось?

— Да, тяжело было работать. Со всеми болезнями шли женщины, как сейчас идут к врачу-гинекологу. В маленьком селе врача нет, поэтому со всеми проблемами идут к фельдшеру. Всем помогали, чем могли, как только успевали. А ведь условия-то не то, что сейчас были: сами мыли и кипятили шприцы, стерилизовали по сорок пять минут многоразовые капельницы, руки мыли под умывальником, старались соблюдать стерильность.

— Какие обязанности у Вас сейчас?

— К нам после родов и операций из реанимации поступают, в последнее время их много стало, почти половина оперированных. Работы хватает: уколы, системы, переливание крови, каждый день поступают родильницы из родового блока и реанимации, каждый день занимаемся выпиской. Кроме этого ежедневно забор анализов, на УЗИ, КТ, МРТ сопровождаем женщин. Редко смена спокойно проходит, основном без обеда работать приходится.

Анна Николаевна готовится к процедурам, ловкие ее руки привычно находят нужное лекарство, готовят капельницу, через минуту она уже катит ее в палату.

— Что в Вашей работе самое приятное?

— Видеть здоровых детишек и счастливые лица их матерей.

Значимость профессии акушерки переоценить трудно, именно от ее опыта, ее знаний, умелых и добрых ее рук зависит здоровье матери и новорожденного.

И нет профессии прекраснее

на всех шести материках,

когда лежит все человечество

у акушерки на руках!