04.03.2020
23:54
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Якутск
5 марта в Якутске временно перекроют улицы
Уважаемые жители и гости столицы!
Окружная администрация города Якутска сообщает, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением торжественного шествия народных мастеров и общественности Республики Саха (Якутия) приуроченного ко Дню народного мастера в РС(Я), будет организовано ограничение движения транспортных средств 05 марта 2020 года с 13:00 часов до 14:30 часов на следующих улицах:
— от пересечения улицы Богатырева и улицы Хабарова до пересечения улицы Хабарова и проспекта Ленина:
— от пересечения улицы Хабарова и улицы Чиряева до пересечения улицы Чиряева и улицы Дзержинского.
Фото: Сетевое издание SAKHALIFE.RU.
Источник: Пресс-служба Окружной администрации.
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