5 марта в Якутске временно перекроют улицы

Уважаемые жители и гости столицы!

Окружная администрация города Якутска сообщает, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением торжественного шествия народных мастеров и общественности Республики Саха (Якутия) приуроченного ко Дню народного мастера в РС(Я), будет организовано ограничение движения транспортных средств 05 марта 2020 года с 13:00 часов до 14:30 часов на следующих улицах:

— от пересечения улицы Богатырева и улицы Хабарова до пересечения улицы Хабарова и проспекта Ленина:

— от пересечения улицы Хабарова и улицы Чиряева до пересечения улицы Чиряева и улицы Дзержинского.