03.03.2022
10:42
64
Якутск
5 марта улицу Дзержинского перекроют
Уважаемые жители и гости столицы!
Окружная администрация города Якутска сообщает, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с проведением шествия в национальной одежде народов Республики Саха (Якутия), посвященного Году культурного наследия народов России, 5 марта 2022 года будет ограничено движение транспортных средств по улице Дзержинского на участке от улицы Федора Попова до площади Орджоникидзе в период с 11.00 часов до 12.00 часов.
Маршрутные автобусы будут осуществлять движение согласно разработанным схемам объезда. Подробные схемы по ссылке:
https://yakutskcity.ru/press-tsentr/photogallery/283/136359/
Фото: yakutskcity.ru
Источник: Пресс-служба Окружной администрации города Якутска
#год культурного наследия народов России#улицу Дзержинского перекроют#шествие в национальных одеждах#Якутск
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