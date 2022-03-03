03.03.2022
10:42
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Якутск

5 марта улицу Дзержинского перекроют

Уважаемые жители и гости столицы!

Окружная администрация города Якутска сообщает, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с проведением шествия в национальной одежде народов Республики Саха (Якутия), посвященного Году культурного наследия народов России, 5 марта 2022 года будет ограничено движение транспортных средств по улице Дзержинского на участке от улицы Федора Попова до площади Орджоникидзе в период с 11.00 часов до 12.00 часов.

Маршрутные автобусы будут осуществлять движение согласно разработанным схемам объезда. Подробные схемы по ссылке:

https://yakutskcity.ru/press-tsentr/photogallery/283/136359/

Фото: yakutskcity.ru
Источник: Пресс-служба Окружной администрации города Якутска
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