5 льгот на работе, о которых вы могли не знать
Официальный канал портала государственных услуг Российской Федерации опубликовал пост о льготах, для работающих россиян.
🔹 Оплачиваемые выходные для диспансеризации
✔️ до 39 лет — 1 день в три года
✔️ от 40 до предпенсионного возраста — 1 день ежегодно
✔️ предпенсионерам и работающим пенсионерам — 2 дня ежегодно
📌 ст. 185.1 ТК РФ
🔹 Отпуск в удобное время
По общему правилу отпуск предоставляется по графику, который утвержден заранее. Но некоторые работники могут брать его в удобное время. Например, родители трех и более несовершеннолетних детей, если младшему нет 14. Или почетные доноры.
Даже если график утвержден, даты можно изменить в течение года — достаточно написать заявление.
📌 ст. 262.1 ТК РФ, ст. 262.2 ТК РФ, ст. 263 ТК РФ, ст. 23 № 125-ФЗ
Беременные женщины могут приурочить ежегодный отпуск к декрету, а супруги военнослужащих — к отпуску мужа.
📌 ст. 122 ТК РФ, ст. 11 № 76-ФЗ
🔹 Оплата больничного после увольнения
При совпадении условий:
✔️ болезнь или травма в течение 30 дней после увольнения
✔️ новой работы пока нет
✔️ заявление на пособие подано в течение 6 месяцев
Оплата — 60% от среднего заработка на предыдущем месте.
📌 ст. 5 № 255-ФЗ
🔹 Отпуск за свой счет
✔️ До 5 календарных дней независимо от согласия работодателя:
— при рождении ребенка
— для регистрации брака
— в случае смерти близких родственников
✔️ До 14 дней:
— пенсионерам
— родителям и женам военных, погибших при исполнении
✔️ До 60 дней:
— работникам с инвалидностью
📌 ст. 128 ТК РФ
🔹 Неполное рабочее время
По просьбе:
✔️ беременной женщины
✔️ одного из родителей или опекуна ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет
✔️работника, который ухаживает за больным членом семьи по медпоказаниям
📌 ст. 93 ТК РФ
+7 (999) 174-67-82
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