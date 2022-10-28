28.10.2022
17:45
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Общество

5 льгот на работе, о которых вы могли не знать

Официальный канал портала государственных услуг Российской Федерации опубликовал пост о льготах, для работающих россиян.

🔹 Оплачиваемые выходные для диспансеризации
✔️ до 39 лет — 1 день в три года
✔️ от 40 до предпенсионного возраста — 1 день ежегодно
✔️ предпенсионерам и работающим пенсионерам — 2 дня ежегодно
📌 ст. 185.1 ТК РФ

🔹 Отпуск в удобное время
По общему правилу отпуск предоставляется по графику, который утвержден заранее. Но некоторые работники могут брать его в удобное время. Например, родители трех и более несовершеннолетних детей, если младшему нет 14. Или почетные доноры.

Даже если график утвержден, даты можно изменить в течение года — достаточно написать заявление.
📌 ст. 262.1 ТК РФ, ст. 262.2 ТК РФ, ст. 263 ТК РФ, ст. 23 № 125-ФЗ

Беременные женщины могут приурочить ежегодный отпуск к декрету, а супруги военнослужащих — к отпуску мужа.
📌 ст. 122 ТК РФ, ст. 11 № 76-ФЗ

🔹 Оплата больничного после увольнения
При совпадении условий:
✔️ болезнь или травма в течение 30 дней после увольнения
✔️ новой работы пока нет
✔️ заявление на пособие подано в течение 6 месяцев

Оплата — 60% от среднего заработка на предыдущем месте.
📌 ст. 5 № 255-ФЗ

🔹 Отпуск за свой счет
✔️ До 5 календарных дней независимо от согласия работодателя:
— при рождении ребенка
— для регистрации брака
— в случае смерти близких родственников

✔️ До 14 дней:
— пенсионерам
— родителям и женам военных, погибших при исполнении

✔️ До 60 дней:
— работникам с инвалидностью
📌 ст. 128 ТК РФ

🔹 Неполное рабочее время
По просьбе:
✔️ беременной женщины
✔️ одного из родителей или опекуна ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет
✔️работника, который ухаживает за больным членом семьи по медпоказаниям
📌 ст. 93 ТК РФ

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: https://t.me/gosuslugi/

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