5 льгот на работе, о которых вы могли не знать

Официальный канал портала государственных услуг Российской Федерации опубликовал пост о льготах, для работающих россиян.

🔹 Оплачиваемые выходные для диспансеризации

✔️ до 39 лет — 1 день в три года

✔️ от 40 до предпенсионного возраста — 1 день ежегодно

✔️ предпенсионерам и работающим пенсионерам — 2 дня ежегодно

📌 ст. 185.1 ТК РФ

🔹 Отпуск в удобное время

По общему правилу отпуск предоставляется по графику, который утвержден заранее. Но некоторые работники могут брать его в удобное время. Например, родители трех и более несовершеннолетних детей, если младшему нет 14. Или почетные доноры.

Даже если график утвержден, даты можно изменить в течение года — достаточно написать заявление.

📌 ст. 262.1 ТК РФ, ст. 262.2 ТК РФ, ст. 263 ТК РФ, ст. 23 № 125-ФЗ

Беременные женщины могут приурочить ежегодный отпуск к декрету, а супруги военнослужащих — к отпуску мужа.

📌 ст. 122 ТК РФ, ст. 11 № 76-ФЗ

🔹 Оплата больничного после увольнения

При совпадении условий:

✔️ болезнь или травма в течение 30 дней после увольнения

✔️ новой работы пока нет

✔️ заявление на пособие подано в течение 6 месяцев

Оплата — 60% от среднего заработка на предыдущем месте.

📌 ст. 5 № 255-ФЗ

🔹 Отпуск за свой счет

✔️ До 5 календарных дней независимо от согласия работодателя:

— при рождении ребенка

— для регистрации брака

— в случае смерти близких родственников

✔️ До 14 дней:

— пенсионерам

— родителям и женам военных, погибших при исполнении

✔️ До 60 дней:

— работникам с инвалидностью

📌 ст. 128 ТК РФ

🔹 Неполное рабочее время

По просьбе:

✔️ беременной женщины

✔️ одного из родителей или опекуна ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет

✔️работника, который ухаживает за больным членом семьи по медпоказаниям

📌 ст. 93 ТК РФ