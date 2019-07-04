5 и 6 июля в Якутске ожидаются отключения холодной воды

С 22:00 часов 5 июля 2019 года до 1:00 6 июля 2019 года в связи с ремонтом запорной арматуры будет произведена временная остановка подачи холодной воды по водолинии «КП Авиапорт – Водоузел №3».

Под отключение попадают: частный сектор по автостраде 50 лет Октября, частично улицы Тихонова и Стрекаловского.

С 1:00 до 4:00 6 июля 2019 года в связи с ремонтом запорной арматуры будет произведена временная остановка подачи холодной воды по водолинии «КП Авиапорт – Водоузел №3».

Под отключение попадают: Техноцентр, автомойка «Мойдодыр», АЗС «Туймаада – Нефть».