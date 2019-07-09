 5 и 6 июля прошла II Практическая Бизнес конференция Якутии 2019!

В местности Орто Дойду прошла Вторая Практическая Бизнес Конференция для Предпринимателей Республики с приглашенными спикерами из г. Москвы, г.Санкт-Петербурга и г.Самары такие как: Игорь Мальцев-владелец и генеральный директор компании «Система растущих продаж», Валерий Горячев-соучредитель и генеральный директор компании «Evolution Management», Рашит Каримов-управляющий партнер и бизнес-тренер консалтинговой компании «Время не ждет», Роман Вишневецкий-владелец и ген.директор компании «РосБизнесРесурс».

Утро началось с китайской гимнастики от владельца якутской школы ТайЦзицюань Кобяковой Светланы и II Практическую Бизнес Конференцию торжественно открыли Марианна Андреева-совладелец компании Орто Дойду, Нина Семенова-владелец сети «Азбука» и приглашенный гость Анна Задорожная-зам. директора ассоциации председателей клуба «Wise» г. Москва.

Не смотря на то, что погода была не самой благоприятной, в течение двух дней предприниматели были погружены в «стихию» жадного обучения, общения и обмена личного опыта между собой, что послужило получению позитивных эмоций в дружелюбной атмосфере.

На конференции приняли активное участие и провели полезное обучение для участников конференции такие владельцы бизнеса как: совладелец и ген. директор холдинга Александра Скрипина Тымырова Татьяна, совладелец группы компаний «Оптимист» Иванова Ирина, владелец компаний «Sela», «Befree», «Zarina» и др. Кондратьева Лидия, совладелец полиграфической компании «Офсет» Скобелев Алексей, владелец ТЦ «Спорт-База» Соболев Кирилл, основатель центра предпринимательства «LikeЦентр» в г.Якутске Туласынова Ольга, директор SMM-агентства Focus Макаров Николай, владелец и главный редактор журнала «Журфикс» Угарова Яна, владелец группы компании «Кэм» Лопатина Наталья, руководитель отдела рекламы и продюсер телеканала НВК Саха Кириллина Анна, директор консалтингового центра «ФокусПро» Жиркова Лина, владелец ресторана «Алоха», лофт-бара «Чердак» Пронтеева Мария, директор сети кондитерских «Сладкие мечты» Макарова Любовь, владелец торговой сети «Табачно-кофейный дом» Шерстянникова Ольга, председатель Совета по туризму г.Якутска Решке Вячеслав, руководитель службы аналитики Захаров Афанасий, основатель консалтингового центра «ФокусПро» Иванов Дьулустан, бизнес-психолог и владелец ООО «АленаШку» Шкулепо Алена, председатель правления КПК «Аргыскредит» Будаева Рена, владелец якутской школы ТайЦзицюань Кобякова Светлана, тренер по ораторским выступлениям Фомина Анна, зам.директора компании «Агентство по защите прав налогоплательщиков» Овчаренко Ольга.

Мы уверены, что Вторая Практическая Бизнес конференция послужит толчком к улучшению результатов компаний и росту продаж! Ведь на нашей площадке собираются владельцы бизнеса и их сотрудники, чтобы прокачать знания, получить заряд энергии, позитива и мотивации для достижения новых целей!

Местность Орто Дойду выбрана не случайно для проведения данного мероприятия, так как Орто Дойду является Местом Силы, и теперь она является Местом Силы Успешных предпринимателей!

Мы уверены, что в следующем году мы проведем еще масштабнее III Практическую Бизнес Конференцию и соберем еще больше предпринимателей с города и улусов, чтобы поделиться успешными навыками, умением преодолевать трудности, с которыми может столкнуться каждый предприниматель, ведь об этом стоит говорить, а не молчать.

Объединившись, мы можем сделать Республику сильней и продуктивней в плане экономики в целом, поэтому каждый из нас стремиться участвовать и получать ценные знания, благодаря которым он будет расти из года в год!

Благодарим всех участников II Практической Бизнес Конференции Якутии 2019 за обучение и стремление к росту!