5 главных проблем, о которых пишут властям жители Якутии

Работа Центра управления регионом была в центре внимания Главы республики Айсена Николаева 24 апреля, сообщает пресс-секретарь главы Афанасий Ноев.

Ил Дархан комплексно рассмотрел текущую деятельность методологического, аналитического и социологического блоков ЦУР. О деятельности центра проинформировал руководитель Василий Десяткин.

Так, согласно данным «Тепловой карты» на сегодняшний день в ТОП-5 проблемных направлений, поступающих в органы власти от жителей в сети интернет, входят вопросы вакцинации от COVID-19 (57%), ЖКХ – 7%, социальное обслуживание и защита – 5%, здравоохранение – 4%, дороги – 4%. Также в связи с погодными и сезонными условиями многие обращения связаны с уборкой снега, наледей и талых вод.

Наибольшее количество обращений жителей приходится на муниципальные образования: город Якутск – 42,7%, Нерюнгринский район – 9,3%, Ленский район – 5,3%, Алданский район – 4,3%, Мирнинский район – 3,1%.

Региональный ЦУР инициирует создание муниципальных центров управления (МЦУ) в крупных городах, в два этапа: в 2021 году должны переформатировать работу по обращениям жителей под формат ЦУР в г. Якутске, в 2022 году – в Нерюнгринском, Алданском, Мирнинском и Ленском районах. Например, с главой столицы республики Евгением Григорьевым уже обсуждены вопросы организации муниципального центра управления.

С учётом предстоящих масштабных строительных и ремонтных работ по дорожной сети в Якутске, Айсен Николаев поручил ЦУР совместно с администрацией города организовать сбор мнений жителей города при организации схемы движения общественного транспорта.

Напомним, что в рамках послания главы Якутии в этом году в столице республике планируется ремонт рекордных 42 км дорог столичной агломерации, что почти вдвое превышает объемы прошлого года. И для формирования наиболее удобной схемы необходимо учесть мнение жителей.

ЦУР в Якутии, как и в других регионах страны, был создан в ноябре месяце прошлого года по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина в целях обеспечения оперативной и эффективной коммуникации жителей республики с региональными органами власти для решения проблемных вопросов и их предотвращения в будущем.