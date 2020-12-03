5 декабря состоится киноспектакль «Сон в летнюю ночь»

В Синема центре 5 декабря покажут «Сон в летнюю ночь» Русского драмтеатра. Часть спектакля актеры сыграют вживую.

Русский драмтеатр им. А.С.Пушкина совместно с кинотеатром «Синема центр» продолжают проект «Киноспектакли». 5 декабря в 18.00 в малом зале кинотеатра состоится показ спектакля «Сон в летнюю ночь».

Уникальность проекта в том, что часть постановки будет сыграна актерами на небольшой сцене перед экраном. Спектакль «Сон в летнюю ночь» Шекспира шел на сцене Русского драмтеатра десять лет назад, и в активном репертуаре его сейчас нет. Увидеть отрывки из этой постановки в исполнении актеров можно будет только 5 ноября.

Отрывки сыграют: заслуженный артист Якутии Дмитрий Трофимов, заслуженный артист Якутии Степан Федоренко, актеры Илья Данилевский, Екатерина Нарышкина.

Спектакль поставил режиссер Роман Мархолиа, который так говорил о своей работе:

«Это притча о любви, довольно жесткая и парадоксальная, где любовь является предметом исследования. Шекспир пристрастно относится к этому чувству, абсолютно его не идеализирует. Герои, которые попадают в дремучий лес страстей, выползают оттуда еле живыми. Любовь их и питает, и терзает. Похлеще снега, дождя и прочих природных невзгод. Они проходят через любовь, как через испытание…».

Русский драмтеатр им.А.С. Пушкина приглашает своих зрителей на показ спектакля в эту субботу, 5 декабря в 18.00.