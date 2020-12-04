04.12.2020
14:15
89
Якутск
5 декабря мобильная касса Энергосбыт будет работать на Жорницкого
Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» сообщает о работе мобильной кассы 5 декабря 2020 года по адресу: ул. Жорницкого, 7/32А.
В мобильной кассе Энергосбыта вы можете оплатить коммунальные услуги, поставляемые ПАО «Якутскэнерго», услуги ПАО «Водоканал», ПАО «Ростелеком», ПАО «Сахатранснефтегаз», взносы в детские сады и т. д.
Клиенты обслуживаются с соблюдением всех необходимых требований по защите от коронавирусной инфекции. При посещении кассы просим входить в защитных медицинских масках и перчатках, соблюдать дистанцию между посетителями.
Платите вовремя за свет и тепло и встречайте Новый год без долгов!
Фото: Пресс-служба Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго»
Источник: Пресс-служба Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго»
#5 декабря мобильная касса Энергосбыт будет работать на Жорницкого#республика саха (якутия)#рся#Саха#Якутия
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