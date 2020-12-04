5 декабря мобильная касса Энергосбыт будет работать на Жорницкого

Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» сообщает о работе мобильной кассы 5 декабря 2020 года по адресу: ул. Жорницкого, 7/32А.

В мобильной кассе Энергосбыта вы можете оплатить коммунальные услуги, поставляемые ПАО «Якутскэнерго», услуги ПАО «Водоканал», ПАО «Ростелеком», ПАО «Сахатранснефтегаз», взносы в детские сады и т. д.

Клиенты обслуживаются с соблюдением всех необходимых требований по защите от коронавирусной инфекции. При посещении кассы просим входить в защитных медицинских масках и перчатках, соблюдать дистанцию между посетителями.

Платите вовремя за свет и тепло и встречайте Новый год без долгов!