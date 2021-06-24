5 ценных возможностей приложения «АЭБ Онлайн»

Цифровая команда Алмазэргиэнбанка постоянно работает над повышением качества и расширением перечня услуг в мобильном приложении «АЭБ Онлайн». Сегодня для пользователей доступны денежные переводы, оплата коммунальных услуг, обучения, а также предусмотрены особые условия по кредитным предложениям банка. О 5 наиболее ценных возможностях «АЭБ Онлайн» — в нашем материале.

Перевод денежных средств через Систему быстрых платежей (СБП).

Вы можете без комиссии перевести до 200 тысяч рублей в месяц через СБП в банки, подключенные к системе.

Как воспользоваться услугой: Шаг 1. Открыть приложение «АЭБ Онлайн». Шаг 2. Выбрать раздел «Оплатить». Шаг 3. В разделе «Переводы в другие банки» выбрать «По номеру телефона (СБП)». Шаг 4. Ввести номер телефона получателя. Шаг 5. Выбрать банк получателя. Шаг 6. Выбрать сумму перевода.

Оформление кредита без посещения офиса.

Если вы являетесь зарплатным клиентом АЭБ, то можете оформить потребительский кредит на сумму до 350 тысяч рублей без посещения офиса.

Чтобы подать заявку, необходимо выбрать раздел «Получить кредит» на главной странице приложения «АЭБ Онлайн».

Подключение к системе лояльности «СВОИ».

Если у вас есть карта Алмазэргиэнбанка, подключите ее к программе лояльности «СВОИ» и начните возвращать деньги за услуги и покупки у партнеров системы.

По всей республике партнёров программы уже более 600, найти подходящие варианты для себя не составит труда. Кафе, рестораны, магазины одежды и электроники, аптеки, продуктовые, заправки, салоны красоты, магазины косметики и так далее – полный список на svoi.albank.ru. И он постоянно растет, местные компании по достоинству оценили плюсы подключения к системе лояльности республиканского банка.

Кешбэк зачисляется реальными деньгами на карту, в месяц можно вернуть до 40 тысяч рублей. Как и когда потратить сэкономленные средства каждый решает сам.

Как подключиться: Шаг 1. Перейдите на вкладку «Еще» в мобильном приложении «АЭБ Онлайн» и выберите пункт «СВОИ». Шаг 2. Заполните форму в открывшейся странице и нажмите «Подключиться».

Оплата телефона, интернета и услуг ЖКХ без комиссий.

Через мобильное приложение «АЭБ Онлайн» вы можете в любое время оплатить услуги ЖКХ, налоги, сборы, интернет, пополнить баланс телефона, рассчитаться за образовательные услуги и много другое.

Как воспользоваться услугой: Шаг 1. В мобильном приложении «АЭБ Онлайн» перейти на экран «Оплатить». Шаг 2. В разделе «Оплата услуг» выбрать интересующую вас услугу.

Пополнение баланса карты «Спутник».

Карта «Спутник» — самый популярный способ оплаты проезда в общественном транспорте Якутска. Если при наличной оплате тариф составляет 30 рублей, то при использовании «Спутника» — 23 рубля.

Через приложение «АЭБ Онлайн» вы без комиссии и в любое время можете пополнить баланс карты «Спутник».

Мы всегда рады услышать ваши предложения и отзывы о работе мобильного приложения «АЭБ Онлайн», которые можно направить на электронную почту mobile@albank.ru.

Больше информации – на https://app.albank.ru Бесплатная круглосуточная горячая линия АЭБ: 8-800-100-34-22 и 8 (4112) 34-22-22.