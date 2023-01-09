5 человек пострадали при ДТП

В Алданском районе в результате ДТП пострадали 5 человек.

6 января 2023 года в Алданском районе на ФАД А-360 «Лена» 716-м километре около 20:30 вечера 22-летний водитель управляя автомашиной марки ХОНДА ПАРТНЕР, при проезде перекрестка неравнозначных дорог не убедился в безопасности своего маневра, не уступил дорогу автомобилю, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестка, в результате чего совершил столкновение с автомобилем ТОЙОТА КОРОЛЛА ФИЛДЕР под управлением 49-летнего водителя.

В результате происшествия пострадали водитель и 1 пассажир автомобиля Хонда и 3 пассажира автомашины Королла.

Оба водителя были трезвые. Водитель Филдер травм не получил.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, строго соблюдать Правила дорожного движения и не рисковать жизнями тех, кто вас окружает!

Берегите себя и своих близких!