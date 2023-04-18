4П-медицина для населения

14 апреля в Национальной библиотеке РС (Я) состоялась научно-практическая конференция, посвященная современным методам персонализированной и профилактической медицины: «4П-медицина: путь к здоровью и активному долголетию» в рамках форума «Здоровое общество – основа процветания Республики». Данная конференция организована ГАУ РС (Я) «Республиканская клиническая больница №3» и впервые была предназначена для населения с целью ознакомления с подходами персонализированной медицины в профилактике возникновения заболеваний.

4П-медицина – это прогнозирование развития заболеваний (предикция); предотвращение появления заболеваний (превентивность или профилактика); индивидуальный подход к каждому пациенту (персонализация); мотивированное участие самого пациента в медицинских мероприятиях (партисипативность). Такие задачи ставит перед собой медицина нового поколения – 4П-медицина, направленная не на «быстрое реагирование» на уже случившиеся нарушения, а на предупреждение и профилактику возможных дисфункций и патологий организма.

Конференцию открывала приветственным словом общественный деятель, заслуженный работник культуры РС (Я) и основатель журнала «Журфикс» Яна Угарова.

Основным модератором выступила доктор медицинских наук, главный врач РКБ №3 Ольга Татаринова. Она обратила внимание на новые методы обнаружения патологий и болезней, а также на эффективность превентивного метода, на обязательный мониторинг собственного состояния и важность прохождения своевременной диспансеризации и медосмотров.

С лекцией на тему «Питание – основной фактор долголетия» выступила доктор медицинских наук, заведующая кафедрой «Организация здравоохранения и профилактической медицины» Медицинского института СВФУ Надежда Саввина.

На данной конференции участникам представилась уникальная возможность узнать, что такое антивозрастная медицина. На основании уже многолетнего опыта работы в области геронтологии и антивозрастной медицины врач-эндокринолог РКБ №3, кандидат медицинских наук Колымана Созонова представила авторскую программу «Гормезис». Главное в ней – системный подход, составление программы образа жизни, физических нагрузок строго индивидуально. В основе практики лежат диагностики: лабораторная, функциональная и др.

Также сотрудники РКБ №3 представили лекции на следующие темы: «Атеросклероз – правда или миф», «ЖКТ – ключ к здоровью и красоте», ««Микробиом кишечника: мир внутри нас», «Секреты женского здоровья». Провели различные мастер-классы для слушателей, направленные на активное долголетие: «Нейробика – фитнес для мозга», «Тест на когнитивные способности», «Динамометрия», «Тест на равновесие».

Вот что после конференции рассказала кандидат медицинских наук, заведующая Центром предиктивной медицины и биоинформатики РКБ №3 Александра Асекритова: «Это первая наша конференция, предназначенная для населения. Цель конференции – изменение отношения к своему здоровью, чтобы наши пациенты и вообще сограждане относились к здоровью ответственно. Мы надеемся, что в будущем подобные конференции будут проходить регулярно с большим охватом населения».







