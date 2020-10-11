11.10.2020
13:00
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Общество

490 миллиардов на развитие арктической зоны России

Состоялось заседание Общественного совета при Минвостокразвития РФ. В его работе приняла участие Татьяна АСАЕВА, член Совета от Республики Саха (Якутия), член Общественной палаты РС(Я) от Булунского района, и глава Булунского района Игорь КУДРЯШОВ.

Со вступительным словом выступил заместитель министра Минвостокразвития Александр Крутиков. В режиме онлайн участники совещания рассмотрели проект постановления правительства РФ «Об утверждении госпрограммы РФ «Социально-экономическое развитие арктической зоны РФ».

Татьяна Асаева, как представитель арктической зоны России, подняла вопрос о высоких авиатарифах на Крайнем Севере региона.

Общий объем государственной программы «Социально-экономическое развитие арктической зоны РФ» – 22 673 334,7 тыс. руб. Подпрограммы №1 – 22 474 180, 4 тыс. руб. Подпрограммы №2 –199 154,3 тыс. рублей

Данные суммы включают создание условий для привлечения частных инвестиций и создание новых рабочих мест в арктической зоне РФ, а также условий для устойчивого развития СЭР арктической зоны.

В результате реализации госпрограммы объем внебюджетных инвестиций в экономику арктической Зоны РФ составит 490 млрд рублей.

Фото: Пресс-служба Общественной палаты РС(Я)
Источник: Пресс-служба Общественной палаты РС(Я)
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