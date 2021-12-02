49-летнему якутянину грозит срок из-за наследства отца

В ходе профилактических мероприятий участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Нюрбинскому району выявлен факт незаконного хранения огнестрельного оружия 49-летним местным жителем, сообщает пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия) .

Установлено, что гражданин хранил в своей квартире комбинированное охотничье ружьё калибра 5,6 и 28 мм без разрешительных документов. Мужчина признал ответственность и пояснил, что оружие ему досталось от покойного отца.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов».

Полиция напоминает, за добровольно сданные предметы вооружения предусмотрено денежное вознаграждение и освобождение от уголовной ответственности. Не может признаваться добровольной сдачей оружия его изъятие при задержании, а также при производстве следственных действий по его обнаружению и изъятию.