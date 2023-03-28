48,5 тысяч подписей якутян направлены Путину и Шойгу

Письма с собранными 48 тыс 538 подписями в поддержку посмертного присвоения звания «Герой России» отважному якутскому разведчику Василию Данилову направлены Президенту РФ Владимиру Путину, министру обороны РФ Сергею Шойгу, а также главе Якутии Айсену Николаеву. К письму Ил Дархану приложены 4 большие папки с подписанными бланками.

Обращения поддержать общественную инициативу также переданы в адрес членов Совета Федерации РФ Вячеслава Штырова, Егора Борисова, а также депутатов Госдумы Галины Данчиковой, Федота Тумусова.

Напомним, в марте в республике прошла общественная акция в поддержку присвоения звания «Герой России» (посмертно) гвардии старшему сержанту, якутянину Данилову Василию Васильевичу за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга и спасение боевых товарищей во время СВО.

Акцию инициировали усть-алданцы, земляки Василия. Силами активистов Якутска, которые подхватили акцию, сбор подписей стал одним из самых массовых и вышел за пределы Якутии.

К народной инициативе присоединились участники СВО, их члены семей, сослуживцы Василия из города Хабаровска, а также земляки, проживающие в Москве и Санкт-Петербурге.

В истории Якутии ни один народный вопрос не получал такую огромную поддержку с собранными 48 тысяч подписями жителей региона.