В Якутии фермеры отметили завершение сенокоса дракой

Был задержан ранее судимый 31-летний тракторист, избивший товарища

В дежурную часть по ОМВД России по Амгинскому району поступило сообщение о том, что в одном из фермерских хозяйств происходит драка.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции был задержан ранее судимый 31-летний тракторист одного из коллективных фермерских хозяйств, подозреваемый в причинении вреда здоровью своему товарищу, сообщили ИА YakutiaMedia в МВД.

Выяснилось, что задержанный распивал спиртные напитки вместе с другими работниками, отмечая завершение сенокоса. В ходе застолья между мужчинами возникла пьяная ссора, которая в итоге привела к нанесению вреда здоровью одному из присутствующих.

По словам подозреваемого, ему не понравилось грубое замечание коллеги.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.