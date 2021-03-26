47 новых автомобилей получила «Почта России» в Якутии

На почтовые и региональные маршруты Якутии выйдут 47 новых автомобилей: несколько машин марки ГАЗон NEXT, предназначенные для перевозки тяжелых грузов, ГАЗ «Соболь», Ford Transit, а также почтовые УАЗы и Лады Ларгус.

Модернизация автопарка началась еще в 2020 году, когда в УФПС Республики Саха (Якутия) поступили 6 новых автомобилей Лада Ларгус и один КамАЗ. В связи с повышенным спросом на курьерские услуги они были задействованы в курьерской доставке.

Сейчас в Якутию для перевозки не только на внутригородских и межрайонных маршрутах, но и на региональных поступило более 5 видов различной техники: от легковой до среднетоннажной и грузовой. При этом новые автомобили по своим техническим характеристикам адаптированы под перевозку почтовых отправлений.

Торжественная церемония вручения ключей от новых почтовых машин водителям состоялась в Якутске на площади Орджоникидзе перед главным отделением почтовой связи.

«Обновление автотранспорта позволит обеспечить своевременную доставку почтовых отправлений и товаров в труднодоступные населенные пункты Якутии. Сегодня с этой площади в первый почтовый путь в дальние районы Якутии отправятся 9 новых УАЗов. Их водителям мы передаем сейчас ключи от новых автомобилей», — отметил директор УФПС Республики Саха (Якутия) Пётр Птицын.

Каждый день из автопарка УФПС Республики Саха (Якутии) на доставку выезжают 170 автомобилей. Они обслуживают 483 почтовых маршрута общей протяженностью более 118931 км, общий пробег в год составляет 4,5 млн км. 350 отделений почты в регионе находятся в отдаленных и труднодоступных местах. Самый протяженный маршрут – Якутск-Ленск рассчитан на 12 дней. За это время водитель почтовой машины проезжает почти 3 тысячи километров.