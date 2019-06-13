46-летний мужчина стал очередной жертвой мошенников

В полицию Нерюнгринского района Якутии обратился 46-летний житель Нерюнгри. Как пояснил заявитель, он решил заказать запчасть для двигателя лодочного мотора через интернет-сайт.

Найдя нужное объявление, потерпевший позвонил по указанному номеру телефона, чтобы уточнить детали. Продавец сообщил ему реквизиты банковской карты, куда необходимо было перевести предоплату за товар. Потерпевший перечислил 76450 рублей, но запчасти так и не дождался. Мужчина пытался связаться со лжепродавцом, но его номер был уже недоступен.

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