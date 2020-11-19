19.11.2020
09:43
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Судебная хроника

45 ударов ножом: в Якутии убийце вынесли приговор

Прокуратура Ленского района Якутии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 64-летнего местного жителя. Он признан виновным

в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В суде с учетом представленных государственным обвинителем доказательств установлено, что подсудимый, в результате ссоры возникшей в ходе совместного распития спиртных напитков, нанес своему знакомому не менее 45 ударов ножом по различным частям его тела. В результате полученных множественных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Марианна Рожина
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