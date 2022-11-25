4,5 тысячи человек обратились к психологам с начала частичной мобилизации

4 500 человек получили поддержку Республиканского психологического центра с начала частичной мобилизации. В их числе — участники СВО, демобилизованные, их семьи и близкие, а также специалисты различных служб, вовлеченные в работу с ними.

Об этом сегодня , 25 ноября, на брифинге сообщил директор Республиканского психологического центра Владимир Скрябин.

Он отметил устойчивую тенденцию к изменению характера обращений.

«Фиксируется заметное снижение обращений в остром, кризисном состоянии. С кратковременных видов помощи мы переходим на средне- и долговременные виды. Потому что происходит психологическое принятие. Это не значит смирение или беспомощность, напротив, это адаптация психики к ситуациям вне влияния человека, возврат в здоровое состояние в текущих условиях», – считает Владимир Скрябин.

«Становится меньше звонков, продолжают расти очные виды обращений. Это индивидуальные или семейные консультации, когда психолог проводит консультацию сразу, например, с мамой и ребенком или с семейной парой. – рассказал Скрябин.- И, конечно, это группы поддержки, уже по нескольким направлениям и форматам. Наши психологи проводят их не только в Якутске, но и в районах, где есть филиалы».

«Многие отмечают, что различные меры поддержки участников СВО и их семей дают ощущение защищенности. Многие матери, сестры, жены сами вовлекаются в общественно полезные занятия. Это естественный вид самоподдержки, где можно найти тех, с кем можно разделить свои переживания, выйти из «информационного пузыря», наполненного негативом, снять напряжение через физические хлопоты. Если в таких группах есть потребность в привлечении психолога, то обращайтесь на телефон «горячей линии» 122, далее — 6, далее -2, и оставьте заявку», – обратился на брифинге к близким участников СВО директор Республиканского психологического центра Владимир Скрябин.

Напомним, что граждане могут обратиться на республиканскую горячую линию психологической поддержки по телефону 8-800-100-35-50 (круглосуточно, анонимно), записаться на очную консультацию в Якутске и узнать контакты филиалов Центра: 8 (4112) 31-91-09.