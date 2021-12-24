45 лет назад якутяне удивили олимпийский мир

45 лет назад, 31 июля 1976 года, состоялся триумф якутских борцов вольного стиля на XXI Олимпийских играх в г. Монреаль. В тот знаменательный день Павел ПИНИГИН завоевал золотую медаль, Роман ДМИТРИЕВ и Александр ИВАНОВ удостоились серебряных наград. Это был настоящий триумф якутской школы борьбы.

«На Олимпийских играх в Монреале в трех из десяти весовых категорий сборную команду СССР по вольной борьбе представили якутяне. Это была большая честь и огромная ответственность перед всей страной. Павел Пинигин, Роман Дмитриев и Александр Иванов показали блестящую борьбу. Их олимпийский триумф является для якутян путеводной звездой в спорте высоких достижений», — отмечает глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ.

24 декабря в Якутске состоялось торжественное мероприятие, посвященное 45-летию триумфа якутских спортсменов на XXI летних Олимпийских играх в городе Монреаль (Канада).

Роман Дмитриев, Павел Пинигин, Александр Иванов прославили родную республику на весь мир. Благодаря им уже многие десятилетия Якутия считается одним из центров развития вольной борьбы в России. Они являются воспитанниками выдающегося тренера ХХ века Дмитрия Петровича Коркина, который упорным титаническим трудом и тренерским талантом добился больших успехов и основал якутскую школу вольной борьбы. Дмитрием Коркиным было подготовлено 4 заслуженных мастера спорта Советского Союза, 13 мастеров спорта международного класса, 175 мастеров спорта СССР. Его воспитанники – чемпионы СССР, Европы, мира и Олимпийских игр.

Якутских олимпийцев Павла Пинигина, Александра Иванова и семью легендарного борца, первого чемпиона Олимпийских игр из народа саха (Мюнхен, 1972 год), серебряного призера Олимпийских игр в Монреале Романа Дмитриева от имени руководства республики сердечно поздравил председатель правительства РС(Я) Андрей ТАРАСЕНКО.

«После олимпийского триуфма Павла Пинигина, Романа Дмитриева, Александра Иванова в Монреале, вся страна узнала об Якутии, о якутской школе вольной борьбы. Вы тогда совершили настоящий спортивный подвиг. Желаю, чтобы сила духа, которая в вас есть, всегда была в нашей республике», — сказал премьер-министр в своем выступлении.

Андрей Тарасенко на торжественном мероприятии вручил Павлу Пинигину, Александру Иванову почетные знаки Республики Саха (Якутия) «За укрепление мира и дружбы народов» и памятный нагрудной знак «45-летие триумфа якутских спортсменов на Олимпийских играх». Сегодня среди нас нет Романа Михайловича Дмитриева. Нагрудной знак «45-летие триумфа якутских спортсменов на Олимпийских играх» премьер-министр вручил его дочери – Марине Крыловой.

Свои видеопоздравления с 45-летием олимпийского триумфа якутских борцов направили президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, член Совета Федерации РФ, заслуженный мастер спорта СССР, Герой РФ Александр Карелин, президент Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили, заслуженный тренер СССР Георгий Бураков.

На торжественном мероприятии с поздравлениями выступили председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) Алексей ЕРЕМЕЕВ, глава г. Якутска Евгений ГРИГОРЬЕВ, глава Жиганского национального эвенкийского района Василий СОРОКИН, глава Чурапчинского улуса Степан САРГЫДАЕВ, глава Сунтарского улуса Анатолий ГРИГОРЬЕВ, исполнительный директор Совета муниципальных образований РС(Я) Петр ЧЕРЕМКИН. Руководители муниципалитетов вручили олимпийцам, в том числе семье Романа Дмитриева денежные сертификаты. Отдельно от имени всех районов республики такие сертификаты им вручил исполнительный директор Совета муниципальных образований РС(Я) Петр Черемкин.