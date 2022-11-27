-45-50°: Нагрянули настоящие якутские морозы

Овцебыки — крупные травоядные животные отряда парнокопытных. Все тело овцебыков, кроме рогов, копыт и носа, покрыто теплой и невероятно густой шерстью, а длина остевых волос может достигать 60 сантиметров. При этом от холода овцебыков защищает уникальный подшерсток, который в несколько раз теплее, чем овечья шерсть. Поэтому мороз овцебыку не страшен. Небольшой снег на юго-западе, северо-западе и Колыме, на остальной территории без существенных осадков, морозная погода, местами в населенных пунктах морозные туманы, температура ночью -40,-45°, при снеге -30,-35°, на северо-западе, востоке -45,-50°, днем -35,-40°, юго-западе, юге -25,-30°, севере, северо-востоке -44,-49°. В Якутске без существенных осадков, туман, ветер слабый, днем -36-38°.

Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

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