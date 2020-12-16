440 участников собрала «Музыкальная мозаика — 2020»

Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, творческие конкурсы и фестивали в Алданском районе не остались за бортом. Они проводятся с учетом реалий нынешнего времени – в дистанционном формате, благо, современные технологии это позволяют. Очередной, VI районный многожанровый фестиваль-конкурс «Музыкальная мозаика», который проходил с 8-12 декабря 2020 года, исключением не стал.

В конкурсе, организаторами которого стали администрация МО «Алданский район», Нижнекуранахская детская школа искусств, Дом культуры «Металлург», администрация МО «Поселок Нижний Куранах, приняли участие обучающиеся почти всех учебных заведений района — школ искусств, общеобразовательных школ и гимназий, коррекционной школы-интерната VΙΙΙ вида п. Нижний Куранах, а также Алданского ТЮЗа и детские коллективы ДК.

С каждым годом конкурс демонстрирует свою растущую востребованность, и об этом свидетельствует число участников: 440 человек в возрасте от 6 до 25 лет в самых разнообразных номинациях.

Традиционно много участников было в номинациях «Художественное слово», «Хореография» и «Вокал», а красочные рисунки в любой технике исполнения и изделия декоративно-прикладного творчества в номинации «Изобразительное искусство» были представлены в форматах «Видеоролик», «Презентация», «Слайд-шоу».

В дни конкурса работали члены жюри. Перед ними стояла невероятно трудная задача:по представленным видеоматериалам оценить каждого участника, исходя из общих критериев, которые были бы применимы к любому выступлению конкурсантов, независимо от их возраста и выбранного жанра. Жюри нужно было оценить работы в четырех номинациях: «Художественное слово», «Изобразительное искусство», «Вокал» и «Хореография» и в каждой из четырех возрастных категорий, распределить награды среди всех участников.

В состав жюри конкурса вошли уважаемые и компетентные люди из г. Якутска и Алдана: Анастасия Леонидовна Помалейко, начальник МУ «Управления культуры и искусства Алданского района» — председатель; Захар Николаевич Никитин, директор Якутского колледжа культуры и искусств имени А. Д. Макаровой, председатель Союза творческих работников культуры и искусств РС(Я), кандидат педагогических наук, отличник культуры и профессионального образования РС(Я), доцент кафедры НХК АГИКИ, СВФУ; Ольга Петровна Чемпосова, отличник культуры РС (Я)», солистка Государственного театра оперы и балета им. Д. К. Сивцева Суорун Омоллона, хормейстер Окружного центра народного творчества ГО «Г. Якутск»; Екатерина Афанасьевна Гомбоева, отличник культуры РС (Я), балетмейстер Окружного центра народного творчества ГО «Город Якутск»; Айсен Игоревич Иванов, художник, преподаватель Якутского колледжа культуры и искусств имени А. Д. Макаровой, участник и призер республиканских и международных конкурсов.

Члены жюри отметили высокий уровень исполнительского мастерства конкурсантов.

— Благодарю от всей души и выражаю уважение за ваш труд и достойную подготовку к конкурсу «Музыкальная мозаика». Все конкурсанты показали высокий уровень музыкальности, артистизма. Алданский район имеет давние традиции музыкального образования детей и юношества и всегда показывает высокие результаты на различных конкурсах. Спасибо, что вы, педагоги нынешнего поколения, сохраняя эти традиции, держите высокую планку детского музыкального образования.Была рада сотрудничать с организаторами «Музыкальной мозаики», которые, несмотря на трудные времена, провели ежегодный конкурс-фестиваль!Всем творческих успехов и хорошего иммунитета! — отметилаОльга Чемпосова.

Мы от души поздравляем и благодарим всех организаторов, конкурсантов и их педагогов за активность, за творчество, за ваши таланты! Браво всем участникам, дипломантам, победителям, их родителям, преподавателям! Желаем всем новых побед и достижений!

С результатами конкурса можно ознакомиться на сайте НКДШИ по ссылке.