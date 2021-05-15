44 объекта вошли 2021 году в план ремонта дорог Якутска

В Якутске продолжаются мероприятия по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Все подрядные организации по объектам 2021 года будут определены до конца мая.

Всего по национальному проекту «БКД» в этом году ведется строительство и ремонт на 44 объектах улично-дорожной сети, из них 8 объектов являются по плану переходящими на 2022 и 2023 годы.

На сегодня из 36 объектов, вводимых в 2021 году, определены подрядные организации 24 объектов общей протяженностью 34,449 км, на сумму 1 229,4 млн рублей, что составляет 55,4% от общей суммы реализации БКД на 2021 год.

В данное время заказчиком (МКУ «Главстрой») размещены закупки по 12 объектам, общей протяженностью 13,81 км на сумму 383,4 млн руб. Из них два объекта на стадии подписания муниципального контракта. Процедура выявления победителей ведется по 10 объектам.

По итогам открытых электронных конкурсов по строительству подъездных дорог к кварталу многодетных в селах Табага и Тулагино подрядчиком стал ООО «Альянс Строй 2007». В настоящее время подрядчиком ведутся подготовительные работы: восстановление оси трассы, вынос электросетей, завоз инертных материалов.

Капитальным ремонтом Окружной дороги на участке от ул. Жорницкого до Вилюйского тракта занимается ООО «Дорстрой». Подрядчик проводит разбивку трассы, земляные работы и устройство основания.

ПАО «Дорисс» отремонтирует ул. Николаева в селе Тулагино.

Подрядчиком ремонта ул. Советская в мкр. Марха и ул. Халтурина определен ООО «Инвестдорстрой».

АО «РИК Автодор» отремонтирует ул. Пилотов, ул. Покрышкина, ул. Тэки Одулока, Старый Покровский тракт, ул. Луговая, ул. Клары Цеткин, ул. Кутузова, ул. Рыдзинского, ул. им. Христофора Максимова, ул. Широких-Полянского, ул. Шевченко, ул. Нагорная, ул. Студенческая, ул. Заводская и ул. Интернациональная в мкр. Марха, ул. Каландаришвили в с. Хатассы.

ООО «Сельдорстрой» отремонтирует грунтовые дороги в селе Хатассы по ул. Ойунского и ул. им. С. Алексеева.

В план по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту дорог на территории г. Якутска в 2021 году вошли 44 объекта общей протяженностью 49 км. Плановый объем бюджетных средств на развитие улично-дорожной сети Якутска в рамках нацпроекта БКД на текущий год составляет 2,2 млрд рублей.