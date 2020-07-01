01.07.2020
11:08
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Коронавирус

44 новых случая коронавируса в Якутии

Фото SakhaLife.ru.

Сегодня, 1 июля, глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ на ежедневном брифинге сообщил об эпидемиологической ситуации в республике.

В Якутии за сутки зарегистрировано 44 новых случая коронавируса.

Из них 33 в Якутске, 5 в Мегино-Кангаласском улусе, 4 в Нерюнгринском районе. Заболевшие госпитализированы, их контакты выявлены и изолированы.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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