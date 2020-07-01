44 новых случая коронавируса в Якутии

Фото SakhaLife.ru. Сегодня, 1 июля, глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ на ежедневном брифинге сообщил об эпидемиологической ситуации в республике. В Якутии за сутки зарегистрировано 44 новых случая коронавируса. Из них 33 в Якутске, 5 в Мегино-Кангаласском улусе, 4 в Нерюнгринском районе. Заболевшие госпитализированы, их контакты выявлены и изолированы.

Фото: SakhaLife.ru. Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.

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