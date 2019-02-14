44 частных дома в Якутске остались без газа по вине электриков

АО «Якутская энергоремонтная компания» в ходе земляных работ, проводимых без согласования, пробурили газопровод среднего давления диаметром 76 мм.

В результате инцидента остались без газа 2 газораспределительных пункта, котельная «Речевая школа» и котельная Ботанического сада СВФУ. По предварительным данным осталось без газа 44 жилых домов.



Руководство Управления газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» на месте организовывает работы. В аварийно-восстановительных работах задействовано два экскаватора, две автомашины «Егерь», «Газель-некст», 7 автомобилей УАЗ и 30 человек.

Ведутся мероприятия по спасению жилфонда от перемерзания. Необходимо, чтобы владельцы домов в районе Речевой школы (СОТ «Изыскатель») срочно подошли домой, чтобы присутствовать при пуске газа.

Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз».

Поделиться в соцсетях Поделиться в WhatsApp

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82