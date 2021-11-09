422 раза за локдаун проверяли ночные заведения Якутска

С 29 октября по 7 ноября сводные группы Оперативного штаба города Якутска провели 53 рейдовых мероприятия, в том числе 24 рейда по ночным развлекательным заведениям. Всего за 10 дней проверено 778 объектов, в том числе 422 раза ночные заведения, 48 автобусов. Об этом на заседании Оперштаба г. Якутска по организации мероприятий, направленных на предупреждение завоза и недопущение распространения COVID-19, сообщил председатель Административной комиссии г. Якутска Феликс Антонов.

«В нерабочие и выходные дни нами выявлено 71 нарушение, в том числе 1 нарушение в общественном транспорте и 29 нарушений в ночных заведениях. В отношении нарушителей составлены акты по статье 20.6.1 КоАП России. Провели 91 профилактическую беседу», — сказал Феликс Антонов.

Глава города Якутска Евгений Григорьев поручил Административной комиссии усилить проверки общественного транспорта по соблюдению ограничительных мер против распространения коронавирусной инфекции.

«После рейдовых мероприятий по развлекательным заведениям вторым пунктом по теме распространения коронавирусной инфекции в адрес Окружной администрации Якутска в соцсетях поступают обращения граждан по дезинфекции общественного транспорта. Сейчас нам необходимо улучшить санитарное состояние автобусов, для этого необходимо регулярно проверять общественный транспорт», — сказал Евгения Григорьев, обращаясь к Административной комиссии города и руководству НО «СоюзАвто».

Городской оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции напоминает владельцам, руководителям транспортных организаций о необходимости строгого соблюдения масочного режима для работников. Пассажиров призываем проявить сознательность – одевать маски во время поездки.

Только неукоснительное соблюдение санитарных требований и правил поведения, установленных указом Главы РС (Я) от 27 апреля 2020 года №1143 в период режима повышенной готовности, может предотвратить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции и введение жестких ограничительных мер.

Уважаемые горожане! Берегите себя и своих близких, носите маски в общественных местах!