42-летняя дама совершила злодеяние в Якутии

В дежурную часть ОМВД России Верхневилюйского района Якутии обратился местный житель, который сообщил, что неизвестный похитил из его дома сотовый телефон и деньги в сумме более 30 000 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили 42-летнюю женщину.

Установлено, что ранее потерпевший распивал спиртное с компанией друзей, в числе гостей и была подозреваемая. Воспользовавшись тем, что все в доме заснули после праздника, женщина похитила сотовый телефон потерпевшего. Впоследствии она списала с чужого банковского счета более 30 000 рублей с помощью услуги «мобильный банк». Деньги злоумышленница потратила на покупку алкоголя и продуктов питания.

Похищенный сотовый телефон изъят. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.