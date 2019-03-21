Турнир по мас-рестлингу в алмазной столице открыли единороссы

В спорткомплексе «Кимберлит» прошел 1-й республиканский турнир по мас-рестлингу на призы Главы города Мирного.

Открыли соревнования Член Регионального политического совета, Секретарь Мирнинского местного отделения ЯРО Партии «Единая Россия», директор Нюрбинского горно-обогатительного комбината АК «АЛРОСА» (ПАО) Анатолий Платонов, и.о. главы МО «Город Мирный» Степан Медведь и главный судья соревнований, судья международной категории из Якутска Петр Колодезников. Каждый подчеркнул в своем поздравлении значимость проведения турнира и пожелал удачи участникам.

Украсили соревнования выступления творческих коллективов г. Мирного. Победители и призеры турнира были награждены грамотами, медалями, памятными сувенирами и денежными сертификатами. В абсолютном первенстве в весовой категории до 70 кг победителем стал Сергей Константинов, а свыше 70 кг – Дмитрий Попов, каждый из них получил денежный сертификат на 100 000 рублей.

Спортивный праздник получился насыщенным и зрелищным. Участники турнира подарили зрителям позитивные эмоции и яркие схватки на помосте. Администрация города Мирного выразила благодарность за помощь в организации Мирнинскому местному отделению Партии «Единая Россия» и лично Анатолию Платонову и Нине Беловой, предпринимателям и др.

Поздравляем всех победителей и призеров республиканского турнира по мас-рестлингу на призы Главы города, желаем дальнейших спортивных достижений!