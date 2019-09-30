41-летний житель Якутска заставил поволноваться родных

Розыск без вести пропавших лиц – одно из главных направлений деятельности полиции. По каждому заявлению о пропаже человека отрабатываются десятки версий произошедшего, затрачиваются немалые силы и средства.

Так, полицейские МУ МВД России «Якутское» установили местонахождение троих граждан, которые числились как без вести пропавшие.

В дежурную часть полиции г. Якутска обратилась местная жительница и сообщила, что ещё 4 сентября не вернулся домой её 29 — летний муж. Как пояснила заявительница, разыскиваемый склонен к употреблению спиртных напитков. В результате принятых мер сотрудниками уголовного розыска было установлено местонахождение мужчины — он находился у друзей, где распивал спиртные напитки.

Таким же образом пропал 39-летний мужчина. Без вести пропавший был найден на седьмые сутки.

Также заставил поволноваться своих родных и 41-летний горожанин, который не отвечал на телефонные звонки. В полицию обратилась его мать. Установлено, что всё это время разыскиваемый находился на работе. Он пояснил, что не смог связаться и предупредить родственников, потому что потерял телефон.