В Америке состоялся международный турнир по мас-рестлингу

1-2 марта 2019 г. в американском городе Коламбусе, столице штата Огайо состоялся международный турнир по мас-рестлингу Arnold Classic International Maswrestling Championship.

Он проходил в рамках ежегодного спортивного фестиваля известного актера, бодибилдера и бывшего губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера. В турнире приняли участие масрестлеры из многих стран, в том числе Венгрии, Германии, США, Канады, Узбекистана и, конечно же, России.

Как здорово, что наш национальный вид спорта шагает по планете и объединяет людей разных рас и национальностей. Мас-рестлинг очень хорошо воспринимается зарубежной публикой благодаря его простоте и зрелищности. На этих фотографиях и видео запечатлены некоторые моменты двух дней этого красочного мероприятия.

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