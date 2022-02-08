40 семей из Томмота обрели новое жилье

Жилому дому для переселенцев из аварийного жилья в Томмоте выдан ЗОС

После проведения итоговой проверки Управлением госстройжилнадзора РС (Я) заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации выдано многоквартирному жилому дому №6, возведенному на улице 40 лет Октября, в городе Томмот Алданского района. Застройщиком объекта выступает ООО «Кинг-95».

Площадь построенного в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» пятиэтажного жилого дома составляет 3317,12 кв. метра. В новостройку переедут граждане из аварийных домов. Для них в доме будут предоставлены 40 квартир, с отделкой и сантехникой. Из них 24 однокомнатных, 10 двухкомнатных и шесть трехкомнатных квартир.

«После получения заключения о соответствии, объект готовится к вводу в эксплуатацию», – отметил руководитель Управления госстройжилнадзора РС (Я) Павел Аргунов.

С начала 2022 года ведомством выдано четыре заключения о соответствии, из них два жилым домам и два промышленным объектам капстроительства.