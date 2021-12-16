40% работников из Якутии отпразднуют новогодний корпоратив за счет компании

25% работающих жителей Якутии признались, что у них в компании никогда не проводятся корпоративы, 45% рассказали, что такие праздники бывают лишь изредка. Только для 28% корпоративы – регулярная практика. Таковы результаты опроса, который Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга, провела совместно с сайтом Зарплата.ру (входит в группу компаний HeadHunter).

59% из тех, у кого хотя бы иногда проводятся корпоративы, сообщили, что в этом году у них на работе будет праздник в честь Нового года. Как правило, это начинающие специалисты (57%), маркетологи и юристы (по 50%). Еще 25% жителей Республики Саха отмечают, что компания пока не определилась, а 16% точно останутся без вечеринки с коллегами. Последние преобладают среди специалистов по управлению персоналом (45% ответили, что корпоратива точно не будет), в транспортно-логистической сфере (38%) и в сфере добычи сырья (33%).

Те жители региона, которые останутся без новогоднего корпоратива, чаще всего объясняют это сложной эпидемиологической обстановкой (59%) и отсутствием бюджета на праздник (14%). Кроме того, 7% говорят, что у них на работе в принципе не принято праздновать Новый год, а 9% сообщили, что сотрудники массово отказались посещать корпоратив.

56% компаний, которые все-таки будут устраивать новогодний праздник для сотрудников, намерены сделать это в оффлайн-формате, 24% — онлайн. Еще 20% респондентов пока не знают деталей и затруднились ответить. Если говорить про оффлайн, то в каждом втором случае (58%) праздник состоится в ресторане, кафе или столовой, еще 26% будут отмечать в клубе или лофте, а 14% — на рабочем месте.

40% респондентов сообщили, что новогодний корпоратив будет проходить полностью за счет работодателя, 35% будут праздновать частично за счет компании, частично за счет сотрудников, 25% — только за счет сотрудников (такой формат наиболее распространен среди бухгалтеров, административного персонала и высшего менеджмента).